AC Milan, contract-record! Câți bani vor încasa „rossonerii” după semnarea noului acord. Peste Inter și Juventus!
AC Milan. Foto: Imago
Campionate

AC Milan, contract-record! Câți bani vor încasa „rossonerii” după semnarea noului acord. Peste Inter și Juventus!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 14:04
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 14:04
  • AC Milan va renunța la echipamentele Puma și va reveni la Adidas începând din vara anului 2028.
  • Clubul italian va purta din nou însemnele brandului german, alături de care a cucerit unele dintre cele mai importante trofee din istoria sa.
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Actualul parteneriat cu Puma, început în 2018, se va încheia după zece ani, iar noua înțelegere cu Adidas ar urma să intre în vigoare din sezonul 2028-2029.

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AC Milan, contract de 500 de milioane de euro cu Adidas

Cele două părți au ajuns la un acord pentru o colaborare de lungă durată, care ar urma să aducă venituri-record clubului din Milano.

Noul contract ar urma să fie valabil zece ani și să valoreze cel puțin 500 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 50 de milioane de euro pe sezon, conform gazzetta.it.

Noua înțelegere ar reprezenta un progres important pentru AC Milan din punct de vedere financiar.

30 de milioane de euro
pe sezon încasează AC Milan de la Puma, în urma renegocierii contractului din 2022. La începutul colaborării, în 2018, italienii primeau aproximativ 14 milioane de euro anual

Noul acord cu Adidas ar aduce o creștere a veniturilor de aproximativ 67% față de suma încasată în prezent.

Banii ar urma să contribuie la dezvoltarea clubului, deținut de fondul american de investiții RedBird Capital Partners.

Aceasta este una dintre cele mai importante operațiuni comerciale pregătite recent de Milan, după acordul privind drepturile de denumire ale noului stadion, încheiat alături de Inter și compania Generali.

AC Milan ar urma să aibă cel mai valoros contract de echipament din Serie A

Înțelegerea cu Adidas ar plasa-o pe AC Milan în fruntea cluburilor italiene în privința sumelor încasate anual de la sponsorii tehnici.

Juventus și-a prelungit în iunie 2025 colaborarea cu Adidas pentru încă zece sezoane, în schimbul a 408 milioane de euro.

Inter are un contract cu Nike, semnat în 2023, care îi aduce aproximativ 30 de milioane de euro pe an.

Două trofee Champions League cu Adidas

Adidas a mai fost sponsorul tehnic al lui AC Milan în anii '70, la începutul anilor '90 și, ulterior, timp de două decenii, între 1998 și 2018.

În 1979, cu Adidas pe tricouri, Milan a câștigat al zecelea titlu de campioană a Italiei, performanță care i-a permis să adauge o stea deasupra emblemei.

Brandul german a fost prezent și în perioada în care echipa era pregătită de Arrigo Sacchi și Fabio Capello.

Colaborarea a fost reluată în 1998, iar un an mai târziu, Milan a cucerit titlul în Serie A, cu Alberto Zaccheroni pe banca tehnică.

Andriy Shevchenko, în echipamentul lui AC Milan din sezonul 1999-2000. Foto: Imago Andriy Shevchenko, în echipamentul lui AC Milan din sezonul 1999-2000. Foto: Imago
Andriy Shevchenko, în echipamentul lui AC Milan din sezonul 1999-2000. Foto: Imago

Cele mai importante succese au venit însă sub conducerea lui Carlo Ancelotti, când „rossonerii” au câștigat Liga Campionilor de două ori, în 2003 și 2007.

În 2003, Milan a învins-o pe Juventus la loviturile de departajare, după 0-0, iar patru ani mai târziu a câștigat finala cu Liverpool, scor 2-1.

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