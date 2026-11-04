Vânzările salvează bugetul FCSB RAPORT FINANCIAR: în 2026, 50% din venituri sunt din transferuri. În 2025, 70% din încasări de la UEFA și suporteri

Schimbări majore de structură în ponderea veniturilor realizate de FCSB în acest an, comparativ cu 2025. Prăbușirile cele mai mari: încasările de la UEFA și de la fani

Singurul capitol care n-a avut o fluctuație majoră e cel al sponsorizărilor, în timp ce drepturile TV sunt la jumătate

Peste 50% din bugetul pe acest an va fi realizat din vânzările de jucători

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Modificări majore în raportul financiar al FCSB pentru anul 2026 în comparație cu 2025. Rezultatele sportive diametral opuse ale echipei în acești ani a determinat schimbarea ponderii pentru sursele de venit.

Cea mai mare diferență, în minus, e dată de încasările din partea UEFA. Pentru anul trecut, FCSB s-a ales cu o sumă imensă: 12,5 milioane de euro.

De această dată, după ce a suportat eliminarea rușinoasă cu Auda, încă de la prima dublă, din turul 2 din Conference, nu va depăși 700.000-800.000 de euro, cu tot cu cota parte pentru meciurile disputate la începutul lui 2026, în finalul tabloului de Europa League în sezonul trecut.

Fără câștigarea titlului și cu prezența în play-out, dar și fără meciurile europene, FCSB s-a prăbușit și la capitolul încasări din bilete.

Anul 2025 a fost formidabil din acest punct de vedere: 6,6 milioane de euro. Pe parcursul lui 2026, veniturile de la spectatori sunt în jur de 1,8 milioane euro!

Și drepturile TV sunt mult mai mici. La jumătate față de anul trecut. În primul rând e diferența dintre banii aferenți campioanei și cei pentru ocuparea locului 8, pe care s-a clasat FCSB campionatul trecut.

Apoi, în vara lui 2025, pentru cele 4 meciuri de acasă din preliminariile cupelor europene, FCSB a trecut de o jumătate de milion de euro încasări, în timp ce acum a avut doar meciul cu Auda.

Comparație surse de venit:

CAPITOL 2025 2026 UEFA 12,6 0,7–0,8 Bilete 6,6 1,7–1,8 Drepturi TV 3,3 1,7–1,8 Sponsorizări 3,3 3–3,1 Vânzări jucători 0,3 6,5 Venituri din exploatare 2,1 0,4–0,5 TOTAL 28,5 14–14,5 * sumele sunt exprimate în milioane de euro / ** pentru anul 2025, sumele sunt cele oficiale, din raportul depus de club la Ministerul Finanțelor, cele pentru 2026 sunt estimări * sumele sunt exprimate în milioane de euro / ** pentru anul 2025, sumele sunt cele oficiale, din raportul depus de club la Ministerul Finanțelor, cele pentru 2026 sunt estimări

FCSB a reușit să-și echilibreze cât de cât bugetul pentru 2026 din vânzarea jucătorilor. Pe parcursul anului trecut l-a cedat doar pe Ștefănescu, în schimbul căruia s-a ales cu 300.000 de euro.

Acei bani au reprezentat un procent infim în veniturile totale ale clubului pe tot anul 2025, care au depășit 28 de milioane de euro.

Acum, vânzările au o pondere de circa 50%. FCSB a ajuns la 6,5 milioane de euro, sumă provenită de la 4 nume:

Olaru - 3.000.000

- 3.000.000 Bîrligea - 1.500.000

- 1.500.000 Șut - 1.400.000

- 1.400.000 Lixandru - 600.000

Cel mai bun an, ca vânzări de jucători, din ultimii 5

Cele 6,5 milioane de euro produse de FCSB în acest an înseamnă cea mai mare sumă încasată de club începând din 2022.

Recordul e deținut de 2021, grație cedării lui Man la Parma.

În acel an, FCSB a raportat venituri de 12,7 milioane de euro exclusiv din vânzări.

Sumele încasate de FCSB, din vânzările de jucători:

AN SUMA (mil. euro) 2021 12,7 2022 2,5 2023 0,4 2024 5,2 2025 0,3 2026 6,5

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