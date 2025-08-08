Atalanta pregătește sancțiuni Lookman, în conflict deschis cu propriul club! A intrat în grevă pentru a forța plecarea la Inter
Ademola Lookman. Foto: Imago
Campionate

Atalanta pregătește sancțiuni Lookman, în conflict deschis cu propriul club! A intrat în grevă pentru a forța plecarea la Inter

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 14:46
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 16:27
  • Atalanta intenționează să ia măsuri disciplinare împotriva lui Ademola Lookman (27 de ani).
  • Atacantul a intrat în grevă pentru a-i convinge pe oficialii clublui să-i permită transfere la Inter Milano.

Fotbalistul a absentat de la antrenamentele echipei, o formă de protest față de decizia conducerii de a-l păstra la club. La finalul săptămânii trecute, a depus oficial o cerere de transfer

Lookman, în conflict deschis cu Atalanta! A intrat în grevă pentru a forța plecarea la Inter

Oficialii clubului din Bergamo au în plan să îi rețină nigerianului o parte din salariu ca urmare a absențelor repetate de la antrenamentele echipei, conform sports.yahoo.com.

Lookman nu s-ar fi prezentat la pregătiri încă din weekendul trecut și nici nu s-ar afla în prezent în Italia.

Atacantul nu a mai luat legătura cu conducerea Atalantei, iar reprezentanții săi nu au comunicat oficial poziția jucătorului.

60 de milioane de euro
valorează Ademola Lookman, potrivit Transfermarkt

Inter a înaintat recent o ofertă îmbunătățită de până la 45 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, însă aceasta a fost respinsă, la fel ca și propunerea anterioară de 40 de milioane.

Atalanta solicită 50 de milioane de euro pentru a aproba transferul, conform theguardian.com.

77 de goluri
a influențat Lookman în 118 meciuri jucate pentru Atalanta (52 de goluri, 25 de pase decisive)

Ademola Lookman: „Am depus o cerere oficială de transfer”

Lookman a șters de pe Instagram toate pozele în care apărea îmbrăcat în tricoul Atalantei. Și a scris un mesaj lung prin care și-a exprimat dorința de a juca pentru altă echipă.

„Am iubit fiecare moment petrecut aici, dar simt că acum, după trei ani minunați în Bergamo, este momentul potrivit să merg mai departe și să trăiesc o nouă aventură.

Au existat numeroase cluburi care au abordat clubul în trecut, iar eu am rămas întotdeauna loial. Cu toate acestea, eu și proprietarii clubului am fost de acord că acum este momentul potrivit și clubul a fost clar cu mine că, dacă va veni o ofertă corectă, îmi vor permite să plec.

În ciuda faptului că acum am primit o ofertă conformă cu ceea ce cred eu că s-a discutat, din păcate clubul blochează oportunitatea din motive pe care nu le înțeleg.

Ca urmare și după multe luni de promisiuni încălcate și ceea ce simt că a fost un tratament necorespunzător față de mine atât ca ființă umană, cât și ca fotbalist profesionist, din păcate simt că nu am de ales decât să vorbesc pentru ceea ce cred că este corect și simt că destul este destul. Pot confirma că am depus acum o cerere oficială de transfer.

Sper să lucrez împreună cu clubul pentru a găsi o soluție amiabilă pentru toate părțile cât mai curând posibil”, a scris Lookman pe Instagram.

Fanilor, care sunt bătăile inimii acestui club, vreau să le spun asta: Îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici. Sper că puteți înțelege această situație incredibil de dificilă. Este vorba pur și simplu de a apăra ceea ce cred că este corect Ademola Lookman, atacant Atalanta

Directorul executiv Luca Percassi a confirmat că există un acord pentru plecarea jucătorului în această vară, dar doar către un club „de top” din afara Italiei.

„Anul trecut, în fața unei oferte de 20 de milioane din partea PSG, Lookman ne-a cerut să-l vindem.

Atalanta promisese să-l lase să plece în această perioadă de mercato cu două condiții: să ajungă la un club european de top și ca în Italia să nu fie văzut niciodată îmbrăcat cu un alt tricou decât al Atalantei, având în vedere tot ce a dat și a primit de la acest club.

Astăzi situația este destul de diferită, însă clubul este foarte atent în a evalua când și cum pleacă jucătorii săi. Ultimul cuvânt îl are întotdeauna Atalanta.

Ademola ne-a spus că nu va juca pentru alte cluburi din Italia. Noi vom dicta momentul și modul plecării sale”, a spus Percassi, potrivit gazzetta.it.

serie a Inter Milano transfer atalanta Ademola Lookman
