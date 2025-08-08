Octavian Popescu (22 de ani), atacantul FCSB, ar fi fost în atenția clubului portughez Braga, care ar fi încercat în mod repetat să îl transfere.

Giovanni Becali (73 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc, a declarat că negocierile au eșuat din cauza pretențiilor exagerate ale patronului FCSB.

Reprezentanții clubului lusitan ar fi venit de trei ori la București pentru a negocia transferul, oferind până la 10 milioane de euro pentru jucător.

Giovanni Becali a povestit cum Tavi Popescu putea ajunge la Braga

În contextul în care CFR Cluj a pierdut cu Braga, scor 1-2, impresarul a rememorat un episod legat de formația portugheză.

„Braga voia un jucător de-ai mei pe 7, 8, 10 milioane. Pe Tavi Popescu, când era în formă, dar Gigi visa 40-50 atunci.

Omul a venit de trei ori aici. Și Coman a avut opt jumate de la MLS și Gigi n-a vrut”, a declarat Giovanni Becali, la Fanatik.

1,4 milioane de euro este cota de piață a lui Tavi Popescu. Cea mai înaltă cotă de transfer era atinsă în 2022, când jucătorul valora 4 milioane de euro.

În total, atacantul roș-albaștrilor are 190 de meciuri jucate, 25 de goluri și 25 de pase decisive.

Statisticile lui Tavi Popescu în fiecare sezon:

2020-2021: 34 meciuri, 1 gol, 7 pase decisive

2021-2022: 38 meciuri, 10 goluri, 4 pase decisive

2022-2023: 50 meciuri, 3 goluri, 7 pase decisive

2023-2024: 39 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive

2024-2025: 25 meciuri, 4 goluri, 1 pasă decisivă

În sezonul 2025-2026, atacantul a jucat cinci meciuri, în care a reușit să ofere doar două pase decisive.

Una dintre ele a venit în victoria cu Drita, scor 3-2, în meciul tur al „dublei” din turul 3 al Europa League.

