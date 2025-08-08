- Octavian Popescu (22 de ani), atacantul FCSB, ar fi fost în atenția clubului portughez Braga, care ar fi încercat în mod repetat să îl transfere.
- Giovanni Becali (73 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți impresari din fotbalul românesc, a declarat că negocierile au eșuat din cauza pretențiilor exagerate ale patronului FCSB.
Reprezentanții clubului lusitan ar fi venit de trei ori la București pentru a negocia transferul, oferind până la 10 milioane de euro pentru jucător.
Giovanni Becali a povestit cum Tavi Popescu putea ajunge la Braga
În contextul în care CFR Cluj a pierdut cu Braga, scor 1-2, impresarul a rememorat un episod legat de formația portugheză.
„Braga voia un jucător de-ai mei pe 7, 8, 10 milioane. Pe Tavi Popescu, când era în formă, dar Gigi visa 40-50 atunci.
Omul a venit de trei ori aici. Și Coman a avut opt jumate de la MLS și Gigi n-a vrut”, a declarat Giovanni Becali, la Fanatik.
În total, atacantul roș-albaștrilor are 190 de meciuri jucate, 25 de goluri și 25 de pase decisive.
Statisticile lui Tavi Popescu în fiecare sezon:
- 2020-2021: 34 meciuri, 1 gol, 7 pase decisive
- 2021-2022: 38 meciuri, 10 goluri, 4 pase decisive
- 2022-2023: 50 meciuri, 3 goluri, 7 pase decisive
- 2023-2024: 39 meciuri, 3 goluri, 3 pase decisive
- 2024-2025: 25 meciuri, 4 goluri, 1 pasă decisivă
În sezonul 2025-2026, atacantul a jucat cinci meciuri, în care a reușit să ofere doar două pase decisive.
Una dintre ele a venit în victoria cu Drita, scor 3-2, în meciul tur al „dublei” din turul 3 al Europa League.