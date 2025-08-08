Transferul lui Dennis Man (26 de ani) la PSV Eindhoven e tot mai aproape de realizare.

Jurnaliștii din Italia și Olanda anunță că Parma a acceptat oferta primită pentru român.

PSV caută o nouă aripă dreapta, după plecarea lui Johan Bakayoko la RB Leipzig, iar soluția aleasă de conducătorii clubului este Man.

PSV plătește 9 milioane de euro pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma

Deși inițial se vorbea despre o sumă de 8 milioane de euro, jurnalistul italian Nicolo Schira, specializat în transferuri, susține că PSV și Parma au ajuns la un acord pentru 9 milioane de euro . Informația a fost confirmată și de olandezii de la De Telegraaf.

Campioana din Olanda dorește ca mutarea să se realizeze până la finalul acestei săptămâni.

PSV l-a dorit pentru această poziție și pe Sindre Walle Egeli (19 ani), însă norvegianul de la Nordsjaelland s-a dovedit a fi prea scump, fiind cotat de Transfermarkt la 15 milioane de euro.

Man s-a aflat în această vară și pe lista celor de la Olympiacos, însă transferul a picat din cauza salariului cerut.

Sezonul trecut, fotbalistul român a jucat 34 de meciuri în tricoul „cruciaților” în campionat și în Cupa Italiei, reușind să înscrie de 4 ori și să ofere 5 pase decisive.

