PSV plusează!  Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma +11 foto
Dennis Man, la un pas de transferul la PSV (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Stranieri

PSV plusează! Suma pe care o plătește campioana Olandei pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 14:04
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 15:05
  • Transferul lui Dennis Man (26 de ani) la PSV Eindhoven e tot mai aproape de realizare.
  • Jurnaliștii din Italia și Olanda anunță că Parma a acceptat oferta primită pentru român.

PSV caută o nouă aripă dreapta, după plecarea lui Johan Bakayoko la RB Leipzig, iar soluția aleasă de conducătorii clubului este Man.

Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește și
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!
Citește mai mult
Scandal imens cu agentul lui Rațiu Marca a scris despre „comportamentul de interlop” și amenințările impresarului, apoi a șters textul!

PSV plătește 9 milioane de euro pentru a-l transfera pe Dennis Man de la Parma

Deși inițial se vorbea despre o sumă de 8 milioane de euro, jurnalistul italian Nicolo Schira, specializat în transferuri, susține că PSV și Parma au ajuns la un acord pentru 9 milioane de euro. Informația a fost confirmată și de olandezii de la De Telegraaf.

Campioana din Olanda dorește ca mutarea să se realizeze până la finalul acestei săptămâni.

PSV l-a dorit pentru această poziție și pe Sindre Walle Egeli (19 ani), însă norvegianul de la Nordsjaelland s-a dovedit a fi prea scump, fiind cotat de Transfermarkt la 15 milioane de euro.

Dennis Man, ratare uluitoare în Parma - Como 0-1
Dennis Man, ratare uluitoare în Parma - Como 0-1

Galerie foto (11 imagini)

Dennis Man, ratare uluitoare în Parma - Como 0-1 Dennis Man, ratare uluitoare în Parma - Como 0-1 Dennis Man, ratare uluitoare în Parma - Como 0-1 Dennis Man, ratare uluitoare în Parma - Como 0-1 Dennis Man, ratare uluitoare în Parma - Como 0-1
+11 Foto
labels.photo-gallery

Man s-a aflat în această vară și pe lista celor de la Olympiacos, însă transferul a picat din cauza salariului cerut.

Sezonul trecut, fotbalistul român a jucat 34 de meciuri în tricoul „cruciaților” în campionat și în Cupa Italiei, reușind să înscrie de 4 ori și să ofere 5 pase decisive.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”
Europa League
12:25
PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”
Citește mai mult
PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”
Iordănescu, reacție categorică Ce a spus după ce Legia a pierdut categoric cu AEK Larnaca: „Trebuie să ies eu în față”
Europa League
10:40
Iordănescu, reacție categorică Ce a spus după ce Legia a pierdut categoric cu AEK Larnaca: „Trebuie să ies eu în față”
Citește mai mult
Iordănescu, reacție categorică Ce a spus după ce Legia a pierdut categoric cu AEK Larnaca: „Trebuie să ies eu în față”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
PSV Eindhoven transfer parma dennis man
Știrile zilei din sport
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Europa League
01:15
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Superliga
08.08
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Superliga
00:02
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Citește mai mult
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Europa League
08.08
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:19
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
11:34
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
12:06
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
11:52
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Top stiri din sport
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Stranieri
08.08
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Citește mai mult
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Conference League
08.08
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Citește mai mult
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Campionate
08.08
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Citește mai mult
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Superliga
08.08
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Echipe/Competiții

fcsb 126 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 59 rapid 21 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share