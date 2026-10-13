Adrian Ilie, încântat de Moruțan după show-ul de la Cluj: „Cel mai bun fotbalist din Superliga”

Adrian Ilie (52 de ani), fost internațional român, s-a declarat impresionat de evoluția lui Olimpiu Moruțan în victoria Rapidului cu U Cluj, scor 4-3.

Fostul atacant consideră că mijlocașul giuleștenilor este, în acest moment, cel mai bun fotbalist din Superliga.

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Moruțan a fost unul dintre oamenii decisivi ai giuleștenilor pe Cluj Arena, unde a oferit trei pase de gol.

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„Îi scriam acum mesaj lui Olimpiu Moruțan, am uitat după meci. L-am felicitat și i-am scris că așa vreau să joace de acum încolo. Așa să joace, oriunde ar juca. Acesta e nivelul lui, cum îl cunoșteam eu.

Dacă joacă așa, sigur că poate fi titular și la echipa națională. Este un câștig, dacă joacă așa, pentru naționala României. E greu să nu-l bagi dacă joacă așa și are constanță”, a declarat fostul fotbalist, conform fanatik.ro.

FOTO. U Cluj - Rapid 3-4

Ilie spune că îl cunoaște pe Moruțan încă de când acesta avea 17 ani.

„Mă așteptam să joace așa. Îl cunosc de mult timp. A avut ofertă de la Șahtior Donețk înainte să ajungă la FCSB, era la limită, ofertă de 3 milioane de euro. Este un jucător care unu la unu este foarte bun, știe foarte bine jocul.

A avut nevoie de puțin timp, a fost la mine acasă și am discutat cu el acum câteva săptămâni. I-am spus să stea liniștit pentru că are valoare și trebuie să se pună la punct fizic.

Mi-a zis că a avut o accidentare de lungă durată și încă nu era în ritm. Odată ce se pune la punct cu pregătirea fizică o să defileze pe teren, și asta se întâmplă. La cum a jucat ieri, este cel mai bun jucător din Superliga”, a mai spus fostul internațional.

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Adrian Ilie consideră că Moruțan dă cel mai bun randament atunci când primește libertate în zona centrală și nu este ținut într-o poziție fixă.

„Pe Moruțan trebuie să-l lași puțin liber ca să facă diferența, nu să-l ții extrema dreaptă. El este un băiat inventiv și poate să scoată omul din joc.

Pasele decisive le-a dat din zona centrală. (n.r. unde îl vezi la națională) În 4-2-3-1 să fie al doilea vârf. Să-i lași libertate, e aproape număr 10.

În bandă-mijloc să joace, să-i dai libertate în zona de 30 de metri. El a jucat aseară număr 10 și în bandă, i-a driblat și în banda dreaptă”, a mai spus fostul fotbalist.

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