Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în  galeria pasatorilor de elită din Superliga 

Olimpiu Moruțan (27 de ani) a făcut spectacol în meciul U Cluj - Rapid 3-4! Considerat unul dintre cei mai tehnici fotbaliști români, mijlocașul giuleștean a oferit trei pase de gol, performanță rară în Superliga.

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Olimpiu Moruțan a fost omul decisiv al Rapidului în victoria spectaculoasă obținută pe terenul Universității Cluj, scor 4-3.

Olimpiu Moruțan, trei pase de gol în U Cluj - Rapid 3-4

Mijlocașul ofensiv s-a remarcat prin trei pase decisive, devenind primul jucător din acest sezon al Superligii care reușește această performanță într-un singur meci.

Cele trei assisturi ale lui Olimpiu Moruțan:

1-1, min. 13 – Mohammed Kamara: a egalat cu o lovitură de cap, după un corner executat de Moruțan.

a egalat cu o lovitură de cap, după un corner executat de Moruțan. 2-1, min. 24 – Filip Stojilkovic: a fost lansat în adâncime de Moruțan și l-a învins pe portarul Ștefan Lefter cu un lob.

a fost lansat în adâncime de Moruțan și l-a învins pe portarul Ștefan Lefter cu un lob. 3-2, min. 51 – Filip Stojilkovic: atacantul elvețian a reușit dubla după o nouă pasă în adâncime a mijlocașului rapidist.

Cu cele trei assisturi din duelul de pe Cluj Arena, internaționalul român a ajuns la șapte assisturi în primele 11 etape, la care se adaugă două goluri.

Moruțan are o acuratețe a paselor de 78%, peste media echipei, de 75%. Din cele 287 de pase încercate, 223 au fost reușite.

Nu-mi amintesc dacă am mai dat trei pase de gol într-un meci până acum. Noi ne dorim să intrăm în play-off, acesta este primul obiectiv, iar apoi ne punem altul Olimpiu Moruțan, mijlocaș Rapid

Moruțan, locul 2 în clasamentul paselor decisive

Olimpiu Moruțan ocupă locul secund în ierarhia paselor decisive din acest sezon al Superligii, cu 7 assisturi. Lider este dinamovistul Danny Armstrong, cu 10 pase de gol și 4 reușite.

Pe următoarele poziții se află Pedro Nuno (Oțelul Galați), cu 6 assisturi, și Alin Roman (UTA Arad), cu 5.

În total, Moruțan are 11 pase decisive în cele 31 de partide disputate în tricoul Rapidului, pentru care a înscris de trei ori.

65 de pase de gol a reușit Olimpiu Moruțan în meciurile disputate pentru echipele de club de-a lungul carierei, dintre care 30 pentru FCSB

Florin Tănase, Budescu, Tatu sau Adailton, printre cei cu trei assisturi într-un meci în ultimii 15 ani

După prestația excelentă de la Cluj, Olimpiu Moruțan a intrat în galeria fotbaliștilor care au reușit să ofere trei pase decisive într-un singur meci de campionat.

Printre cei care au mai izbutit această performanță se numără Florin Tănase, Constantin Budescu, Ciprian Deac, Cătălin Munteanu, Leandro Tatu, Adailton sau Dan Nistor.

În sezonul trecut, Florin Tănase a oferit trei pase decisive și a marcat un gol în victoria FCSB-ului cu Oțelul Galați, scor 4-1.

Ciprian Deac a avut o prestație similară pe 29 ianuarie 2024, când a contribuit cu trei pase de gol la victoria lui CFR Cluj cu FC Voluntari, scor 4-1.

În octombrie 2017, Constantin Budescu a reușit trei assisturi în succesul FCSB-ului cu ACS Poli Timișoara, scor 7-0, într-o partidă în care Harlem Gnohere a înscris de trei ori.

Cătălin Munteanu, trei assisturi în două meciuri diferite din același sezon

În sezonul 2011-2012, Cătălin Munteanu a reușit de două ori câte trei pase decisive într-o singură partidă: în victoriile lui Dinamo cu Petrolul, scor 5-1, și cu Ceahlăul, scor 5-0.

În aceeași ediție de campionat, brazilienii Leandro Tatu și Adailton au oferit câte trei assisturi în meciurile Steaua – Sportul Studențesc 4-1, respectiv Concordia Chiajna – FC Vaslui 0-3. Tot trei pase decisive a reușit și Dan Nistor, în victoria lui Pandurii cu CS Mioveni, scor 5-1.

De pe această listă nu lipsește Lucian Sânmărtean, fostul mijlocaș renumit pentru tehnica sa sclipitoare. În martie 2012, acesta a oferit trei pase decisive în victoria lui FC Vaslui cu Oțelul Galați, scor 3-2, în sferturile de finală ale Cupei României.

Recorduri internaționale

Lionel Messi - 5 assisturi într-un meci



Pe 4 mai 2024, Messi a oferit cinci pase decisive în victoria lui Inter Miami cu New York Red Bulls, scor 6-2. Argentinianul a marcat și un gol, iar trei dintre pasele sale l-au ajutat pe Luis Suarez să reușească un hat-trick.

Pe 4 mai 2024, Messi a oferit cinci pase decisive în victoria lui Inter Miami cu New York Red Bulls, scor 6-2. Argentinianul a marcat și un gol, iar trei dintre pasele sale l-au ajutat pe Luis Suarez să reușească un hat-trick. Juanito – 5 assisturi într-un meci



Fostul atacant al lui Real Madrid, este creditat cu cinci pase decisive în partida cu Athletic Bilbao din sezonul LaLiga 1980-1981, un record consemnat în statisticile clubului madrilen pentru campionatul Spaniei.

Dennis Bergkamp – 4 assisturi într-un meci



Mijlocașul olandez a fost primul care a reușit patru pase decisive într-o partidă din campionatul Angliei, pe 20 februarie 1999, când Arsenal a învins-o pe Leicester cu 5-0. Ulterior, performanța a fost egalată de Jose Antonio Reyes, Cesc Fabregas, Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, Harry Kane, Paul Pogba și Jeremy Doku.

Mesut Ozil – 4 assisturi într-un meci



Mesut Ozil a reușit patru pase decisive și un gol pentru Werder Bremen contra lui Freiburg, scor 6-0, pe 21 noiembrie 2009. Performanța a fost egalată ulterior de Christopher Nkunku, Pascal Gross și Julian Ryerson.

Mesut Ozil a reușit patru pase decisive și un gol pentru Werder Bremen contra lui Freiburg, scor 6-0, pe 21 noiembrie 2009. Performanța a fost egalată ulterior de Christopher Nkunku, Pascal Gross și Julian Ryerson. Memphis Depay – 4 assisturi într-un meci



Memphis Depay a oferit patru pase decisive pentru Lyon în victoria cu Metz, scor 5-0, pe 8 aprilie 2018, în Ligue 1.

Memphis Depay a oferit patru pase decisive pentru Lyon în victoria cu Metz, scor 5-0, pe 8 aprilie 2018, în Ligue 1. Khodadad Azizi – 7 assisturi într-un meci internațional.



Iranianul este creditat cu șapte pase decisive în victoria Iranului cu Maldive, scor 17-0, pe 2 iunie 1997, în preliminariile asiatice pentru CM 1998. Este unul dintre recordurile statistice consemnate pentru meciurile internaționale.

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