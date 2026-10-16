N-are loc de Armstrong Fotbalistul care ar urma să plece de la Dinamo: „E singura oportunitate”

Adrian Mazilu (21 de ani) ar putea pleca de la Dinamo în pauza de iarnă. Nu a reușit să se impună în echipa antrenată de Nuno Campos (51 de ani).

Ioan Becali (74 de ani), impresarul fotbalistului, a anunțat că va căuta o soluție pentru ca Mazilu să joace mai mult în a doua parte a sezonului.

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Unul dintre motivele pentru care Mazilu primește puține minute este forma bună a lui Danny Armstrong, fotbalistul scoțian care a devenit unul dintre jucătorii de bază ai lui Dinamo, cu 4 goluri și 10 pase decisive bifate în acest sezon.

Ioan Becali, despre Adrian Mazilu: „În iarnă trebuie să căutăm o soluție”

Adrian Mazilu a ajuns la Dinamo în vara anului 2025, de la Brighton, pentru aproximativ 400.000 de euro.

„Pe mine m-ar fi bucurat să nu joace atât de bine Armstrong, ca să poată să intre Mazilu, omul meu. Sunt obiectiv.

La cum joacă Armstrong, nu-l poate schimba niciun jucător care poate veni la Dinamo. Omul se dăruiește la antrenamente, a prins dragul fotbalului pe care-l pierduse în Scoția”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Armstrong e și zgârcit, ca toți scoțienii, asta pentru că nu oferă o greșeală adversarului, ba chiar le vânează, nici arbitrului nu-i oferă o greșeală. Insistă până la un anumit punct, iar apoi se oprește brusc, la limită. Știe să provoace. E un fotbalist calificat din toate punctele de vedere. Bravo lui, știe să provoace. Provocare înseamnă ori un galben, ori un roșu. Giovanni Becali, impresarul lui Adrian Mazilu

Giovanni Becali consideră că Mazilu are nevoie să evolueze constant pentru a reveni la forma pe care o arăta în perioada petrecută la Farul.

„Mazilu se antrenează, nu e cel pe care-l știm. În iarnă trebuie să căutăm o soluție, trebuie să găsim o posibilitate să joace meci de meci.

E singura oportunitate să-l readucem pe acel Mazilu pe care-l știm cu toții. Măcar șase luni să joace, 15-20 de meciuri mereu. Echipa care l-ar lua nu ar face-o ca să-l țină pe bancă”, a mai spus acesta.

543 de minute a bifat Adrian Mazilu pentru Dinamo, în 21 de meciuri. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

De când a ajuns la Dinamo, Danny Armstrong a disputat 53 de meciuri, în care a marcat 10 goluri și a oferit 21 de pase decisive.

FOTO. Mazilu, gol într-un amical

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