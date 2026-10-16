OȚELUL - CSIKSZEREDA 1-1. Istvan Kovacs (42 de ani) a luat mai multe decizii importante în repriza secundă a meciului disputat vineri, în etapa #12 din Superliga.

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La scorul de 1-1, arbitrul a acordat un penalty pentru ciucani, dar și-a schimbat hotărârea după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

În minutele următoare, doi fotbaliști ai formației din Miercurea Ciuc au fost eliminați.

Oțelul Galați - Csikszereda 1-1 . Istvan Kovacs a anulat un penalty și a eliminat doi jucători în 12 minute

În minutul 65, Dusan Vukovic, introdus pe teren cu puțin timp înainte, a primit o pasă în careul Oțelului și a căzut după un contact cu Paul Iacob.

Kovacs a considerat inițial că fundașul gălățenilor l-a faultat pe atacantul oaspeților și a indicat punctul cu var.

Lorand Paszka era pregătit să execute penalty-ul, dar Kovacs a așteptat confirmarea din camera VAR.

După câteva zeci de secunde, Kovacs a fost chemat la monitorul de la marginea terenului pentru a revedea contactul dintre cei doi jucători.

După ce a revăzut faza, arbitrul a anulat penalty-ul și i-a arătat cartonașul galben lui Vukovic pentru simulare, în minutul 69.

Csikszereda, doi jucători eliminați în opt minute

Problemele formației din Miercurea Ciuc au continuat după anularea loviturii de pedeapsă.

În minutul 73, Vuković a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault asupra lui Joao Paulino și a fost eliminat.

Patru minute mai târziu, Csikszereda a rămas în nouă jucători. Nino Kukovec l-a faultat pe Iacob și a văzut și el al doilea cartonaș galben, după ce îl primise pe primul în minutul 58.

Brigada de arbitri de la Oțelul Galați - Csikszereda:

Arbitru : Kovacs Istvan

: Kovacs Istvan Asistenți : Marica Mihai Marius, Tunyogi Ferencz

: Marica Mihai Marius, Tunyogi Ferencz VAR : Dima Iulian

: Dima Iulian AVAR: Artene Mihai-Ovidiu

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