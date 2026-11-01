Adrian Mihalcea (50 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a analizat înfrângerea cu Dinamo, scor 0-2, din etapa #14 a Superligii.

Mihalcea a vorbit și despre problemele interne ale clubului.

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Dinamo s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională și a rămas pe primul loc în Superliga, cu 33 de puncte după 14 etape. UTA ocupă poziția a zecea, cu 18 puncte.

Adrian Mihalcea, după Dinamo - UTA 2-0 : „Păcat că am luat acel gol cu un minut înainte de pauză”

Antrenorul arădenilor a explicat că planul său a fost ca UTA să încerce să surprindă adversara pe contraatac.

„Am respectat planul de joc, să stăm foarte compacți, aproape de jumătatea noastră, și să plecăm pe contraatac.

Păcat că am luat acel gol cu un minut înainte de pauză, că eu cred că s-ar fi desfășurat altfel jocul.

Am încercat să ieșim puțin mai sus, s-au deschis niște spații de care ei au profitat și golul doi vine pe o astfel de greșeală”, a declarat Mihalcea, la Digi Sport.

Tehnicianul s-a arătat mulțumit de efortul depus de fotbaliștii săi, mai ales după o săptămână cu trei partide.

„I-am felicitat pe băieți pentru atitudinea avută, pentru faptul că au încercat la fiecare minge să o câștige și să-i pună în dificultate.

Încheiem o săptămână cu trei jocuri încărcate pentru noi și vom merge înainte. Nu se aștepta foarte multă lume să câștigăm aici.

Ne-am dat silința, dar trebuie să faci mult mai mult pentru a reuși să câștigi contra celor de la Dinamo”, a adăugat antrenorul.

Mihalcea, enervat de regulament: „E un pic anapoda, ilogic”

În minutul 42, Pospelov a rămas întins pe gazon după un duel cu Zanderberg și a fost nevoit să iasă temporar de pe teren. Mihalcea a criticat regula care îl obliga să aștepte un minut înainte de a reveni în joc, mai ales că Armstrong a deschis scorul pentru Dinamo în minutul 44.

„Este regulamentul schimbat de acum două săptămâni. Orice întrerupere a meciului vine automat cu așteptarea pentru care s-a făcut oprirea jocului un minut.

E un pic anapoda, ilogic. Nu înțeleg. Ăsta e regulamentul, e păcat că pe o astfel de decizie am luat gol”, a spus Mihalcea.

Adrian Mihalcea, întrebat despre o posibilă plecare de la UTA: „Când starea de spirit din vestiar se va deteriora, vom vedea”

Întrebat despre viitorul său la club, după înfrângerea cu Dinamo, tehnicianul a spus:

„Aceste discuții, răbufniri le-am discutat și le-am închis în birouri. Nu e cazul să detaliez.

Suporterii știu situația, Aradul nu este foarte mare. Băieții, din punct de vedere sportiv, îmi arată că nu bagă în seamă problemele care sunt și că mergem înainte.

Când starea de spirit din vestiar se va deteriora, vom vedea, dar în momentul de față nu”.

Mihalcea, impresionat de primirea suporterilor dinamoviști: „Te simți mândru”

Fost jucător și antrenor al lui Dinamo, Adrian Mihalcea a fost primit cu aplauze atât de suporterii gazdelor, cât și de cei ai formației arădene.

„Te simți mândru. Aici nu aveam cum să fiu primit altfel, pentru că întotdeauna am avut o relație specială, indiferent de unde m-am aflat.

Cu cei din Arad se împământenește o legătură strânsă, pentru că lucrurile sunt făcute, din punct de vedere sportiv, foarte bine”, a spus antrenorul.

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