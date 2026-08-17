„N-am găsit cheia problemei”  Adrian Mihalcea nu înțelege ce se întâmplă cu UTA: „A intrat teama în mine”
Foto: Sport Pictures
Superliga

„N-am găsit cheia problemei” Adrian Mihalcea nu înțelege ce se întâmplă cu UTA: „A intrat teama în mine”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 21:18
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 22:51
  • U Cluj - UTA Arad 2-1. Adrian Mihalcea (50 de ani), antrenorul oaspeților, nu înțelege ce se întâmplă cu echipa sa, după un start dezastruos de sezon.
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În primele 5 etape, UTA Arad nu a obținut nicio victorie. Elevii lui Adrian Mihalcea au un bilanț de două remize și trei înfrângeri.

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U Cluj - UTA Arad 2-1. Adrian Mihalcea: „N-am găsit cheia problemei”

Deși în vestiar problemele echipei par să fie rezolvate, jocul UTA-ei din teren nu este pe placul lui Adrian Mihalcea. Antrenorul nu poate găsi o soluție să-și redreseze echipa.

E clar, suntem într-o perioadă dezastruoasă din punct de vedere mental și al componenței lotului. Mi-e destul de dificil că trec etapele, dar de fapt fiecare dată se întâmplă ceva în defavoarea noastră. Luăm ochii cu câte un joc sau un punct acasă. Doar așa, de ochii lumii.

Din păcate, nici procesul de pregătire nu merge exact cum îmi doresc. Și tocmai de aceea, trebuie să… N-am găsit cheia problemei, nu o găsesc.

Stau de vorbă cu ei, nu e nicio problemă, totul frumos, dar nu o găsesc. O s-o caut în continuare”, a declarat Mihalcea la Digi Sport.

Există posibilitatea până la finalul acestei perioade de transferuri să mai vină jucători, dar bineînțeles, jucătorii care vor veni vor fi nepregătiți. Acum, sincer, mi-e și frică să-i bag într-un proces de pregătire intens. Mi-e frică, nu știu, a intrat și teama asta în mine. Adrian Mihalcea, antrenor UTA Arad

Adrian Mihalcea consideră că echipei sale îi va fi greu să-și revină după acest parcurs de campionat.

„Sunt curajos. Și astăzi (n.r. luni) am jucat cu U21, ne-am aruncat în atac. Facem tot ce-i posibil, dar ei trebuie să realizeze…

Avem internaționali, avem jucători care anul trecut erau pe buzele tuturor. Lucrul ăsta trebuie să-i impulsioneze. Dacă am căzut după cinci etape, va fi greu”, a încheiat Mihalcea.

Rezultatele obținute de UTA Arad în primele 5 etape din Liga 1:

  • 0-4 cu U Craiova
  • 2-2 cu Oțelul Galați
  • 0-1 cu FC Voluntari
  • 0-0 cu Rapid
  • 1-2 cu U Cluj

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo510
2FC Argeș510
3U Cluj49
4Petrolul59
5Corvinul58
6FCSB48
7Farul58
8Rapid58
9U Craiova57
10Oțelul56
11Sepsi56
12FC Voluntari54
13CFR Cluj43
14FC Botoșani43
15UTA Arad42
16Csikszereda51

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