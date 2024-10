Negocierile au picat  Ovidiu Burcă nu s-a înțeles cu patronul lui  FC U Craiova . Mititelu: „Noi nu vrem antrenor-șef”

Adrian Mititelu, patronul de la FC U Craiova 1948, a negociat cu Ovidiu Burcă pentru preluarea băncii tehnice a oltenilor.

Cele două părți nu s-au înțeles, iar Craiova își caută în continuare antrenor.

Burcă n-a mai antrenat de un an, după despărțirea de Dinamo, și urmează să obțină licența PRO

FC U Craiova a rămas fără antrenor după despărțirea de Marius Croitoru. Finanțatorul oltenilor a tot căutat posibile variante de înlocuire în ultimul timp, iar Ovidiu Burcă a reprezentat o opțiune serioasă.

Mititelu, după negocierile cu Burcă: „Nu vrem antrenor-șef”

După ce negocierile cu Ovidiu Burcă au picat, patronul craiovenilor a explicat principalul motiv pentru care cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

„Am avut niște discuții. El are niște solicitări care nu corespund politicii mele. Asta este. În rest, nu am nicio treabă cu Ovidiu, suntem în relații bune.

El și-a dorit să antreneze la FCU, noi am agreat să lucrăm cu el și în momentul în care am început să schimbăm solicitările părților...

Eu am trimis o propunere de contract, el mi-a trimis solicitări suplimentare, pe care nu le agream. Și aici s-a blocat chestia.

Am nume pe listă. Discutăm cu mai multe persoane. Mi-am dat seama că nu mai putem să facem nimic acum până luni, pentru că avem meciul în două zile. Suntem în faza de cercetare-documentare.

Noi nu vrem antrenor-șef la noi, care să ne conducă. Noi vrem să îl conducem pe el. Și nu mă refer la Burcă, că am discutat cu mai mulți ”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit iamsport.ro.

Reacția lui Ovidiu Burcă după negocieri

„Am avut niște discuții cu dânșii, nu am ajuns însă la niciun numitor comun. Le mulțumesc că s-au gândit la mine, dar momentan nu s-a ajuns la niciun numitor comun.

S-au sistat negocierile, am ajuns într-un punct în care nu ne-am înțeles. Nu știu dacă o să mai reluăm discuțiile, probabil și cu alți antrenori” a spus Ovidiu Burcă, conform sursei citate.