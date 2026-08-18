„Mi-a zis să mă gândesc prin ce-am trecut” Cine l-a întors pe Adrian Mutu din drumul spre CFR Cluj: „Acceptasem inițial”

Adrian Mutu (47 de ani) a explicat de ce nu a mai ajuns antrenor la CFR Cluj.

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Clubul ardelean l-a instalat ulterior pe Marius Șumudică, însă inițial ajunsese la o înțelegere cu „briliantul”, care a fost întors din drum pe ultima sută de metri, după un avertisment al soției sale.

Adrian Mutu: „Soția mi-a spus să mă gândesc prin ce am trecut când am fost acolo”

„Ce s-a întâmplat de nu am mai ajuns la CFR? Nu s-a întâmplat nimic. M-am răzgândit.

Miercuri, cred, m-am întâlnit cu Marian Copilu la o cafea și am discutat despre venirea mea la CFR. Chiar vreau să-i mulțumesc lui Marian Copilu pentru profesionalismul de care a dat dovadă și pentru sinceritatea lui, că a spus situația cum este.

Clubul este într-o perioadă complicată, Neluțu trece printr-o perioadă mai grea din punct de vedere financiar și că CFR urmează să intre în insolvență. Marian urmează să semneze și el cu CFR, el era delegat de Neluțu Varga să negocieze pentru noul antrenor. Aici e vina mea față de Marian.

Inițial, acceptasem să merg acolo, cu toate că știam ce e acolo. Problemele financiare erau de ceva timp și când am fost acolo. Am vorbit cu Giovanni (n.r. - Becali) și cu Dragoș să se ocupe de contracte, dar, după discuția cu Giovanni, am început să fiu puțin sceptic. Giovanni a avut și experiența cu Pancu.

Ce m-a împins să iau decizia de a nu merge a fost familia mea. Am discutat cu ei. Soția știa prin ce am trecut când am fost acolo și a spus că nu crede că e o idee bună și să mă gândesc prin ce am trecut când am fost acolo.

După acceptul meu inițial, m-a sunat Neluțu și am vorbit. După ce m-am întâlnit cu Marian, acceptasem inițial, și apoi am vorbit cu Neluțu. Eu știu abordarea lui Neluțu și știu cum vorbește. Așa, pe scurt, după urarea de «bine ai venit», mi-a spus că îmi dă dreptate. Mă bucur că mi-a dat dreptate”, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

În plus, Mutu a vorbit și despre mandatul anterior de la CFR Cluj, când consideră că a fost „lucrat” de o parte dintre jucători, între ianuarie și aprilie 2024.

Eu atunci am spus că vreau ca acești trei jucători să părăsească imediat echipa. Nu pot să dau nume. Doar unul mai e la echipă, ceilalți nu. Nu pot nici să-ți confirm, nici să-ți infirm dacă era vorba de Tachtsidis. Eu n-am crezut, dar asta a fost o confirmare, pentru că n-avea cum... Gândește-te că eu mergeam cu o medie de 2,67 de puncte în campionat. Nu avea cum să fie discrepanța asta de atitudine de la un meci la altul. Era clar că jucătorii, anumiți jucători au vrut să mă... Adrian Mutu, fost antrenor la CFR Cluj

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