„Play-out-ul nu e deloc ușor” Adrian Mutu, contrat după ce a spus că FCSB va lupta să nu retrogradeze: „Dacă te aude Becali...” +40 foto
Adrian Mutu
Superliga

„Play-out-ul nu e deloc ușor” Adrian Mutu, contrat după ce a spus că FCSB va lupta să nu retrogradeze: „Dacă te aude Becali...”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 12:30
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 12:31
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre participarea celor de la FCSB în play-out, acolo unde campioana va evolua în premieră de la introducerea noului format în Liga 1.

În ultima etapă a sezonului regulat, FCSB a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 1-3 și a încheiat prima parte a campionatului pe locul 7, cu 46 de puncte.

Adrian Mutu, despre FCSB: „Play-out-ul nu este ușor deloc”

Într-un dialog Radu Naum, moderator al emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, Adrian Mutu a adus în discuție participarea celor de la FCSB în play-out.

„Cei de la FCSB nu sunt obișnuiți. Play-out-ul nu este ușor deloc. Nu cred că FCSB va avea probleme, pentru că e echipa cea mai valoroasă, dar e un campionat unde nu e obișnuită să joace, adică să lupte să nu retrogradeze, pentru că asta e lupta”, a spus Mutu, conform digisport.ro.

„Briliantul” a fost întrerupt imediat de moderatorul Radu Naum: „Nu cred că ai spus asta”.

„Păi, nu toată lumea se luptă să nu retrogradeze?”, a fost răspunsul lui Mutu.

Naum a replicat: „Nu, ei se luptă să ia un loc care să-i ducă spre cupele europene. Dacă te aude Gigi Becali că se luptă să nu retrogradeze...”.

Mutu a adăugat: „Toate echipele luptă să nu retrogradeze, după părerea mea, pentru că se înjumătățesc punctele. Dacă FCSB mai prinde o perioadă cum a mai prins, cu 11 meciuri cred fără victorie, se îngroașă gluma. Bine, eu cred că e un scenariu aproape imposibil”.

VIDEO. Golul lui Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

„Sepsi a făcut asta”

Adrian Mutu și Radu Naum au discutat, mai apoi, despre retrogradarea celor de la Sepsi din sezonul trecut. Formația din Sfântu Gheorghe a ratat calificarea în play-off și a început play-out-ul de pe locul 7, exact ca FCSB.

După mai multe rezultate dezamăgitoare, Sepsi a retrogradat direct în Liga 2, nereușind să prindă nici măcar locurile de baraj.

„Tu ai dreptate. Sepsi a făcut asta. De pe locul 1 în play-out...”, a spus Naum. „Sepsi a avut cinci înfrângeri la rând și s-a dus jos”, a completat Mutu.

FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (6).jpeg
FCSB - U Cluj FOTO Iosif Popescu GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (40 imagini)

FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - U Cluj FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+40 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

adrian mutu liga 1 fcsb play-out
