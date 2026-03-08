„Nu îi cântați prohodul” Mesajul postat de Emil Boc după ce U Cluj a învins FCSB pe Arena Națională

Emil Boc (59 de ani), primarul municipiului Cluj-Napoca, a oferit o reacție după meciul câștigat de Universitatea Cluj în fața FCSB, scor 1-3.

Edilul din Cluj-Napoca a vorbit despre victoria „studenților” și parcursul acestora în acest sezon, dar și despre FCSB, echipă despre care a spus că are capacitatea de a prinde un loc european, în urma barajului din play-out.

Emil Boc, despre FCSB, după victoria lui U Cluj de pe Arena Națională: „Nu îi cântați «prohodul»”

Imediat după fluierul de final al partidei disputate pe Arena Națională, Emil Boc a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook:

„U Cluj învinge FCSB, la București! Felicitări, băieți, și mult succes în play-off! Haide «U»!! Alături de voi, și la bine și la greu! Ce frumos parcurs al echipei!

Acum aproape 10 ani, împreună cu Universitățile clujene, cu suporterii Universității și cu Radu Constantea, am început reclădirea echipei din Liga a patra!! Visul continuă ! Haide «U»!

PS: FCSB merge în play-out , dar nu îi cântați «prohodul». Are resurse să câștige în play-out și să joace un baraj pentru cupele europene” , a transmis primarul Clujului.

Cu 54 de puncte acumulate, U Cluj ocupă în acest moment locul 3 în clasament, cu mențiunea că are un meci în plus jucat față de Dinamo, gruparea de pe poziția a patra.

VIDEO. Golul marcat de Issouf Macalou în FCSB - U Cluj 1-3

