„Nu are cum să retrogradeze" Basarab Panduru este impresionat de o echipă din Liga 1: „O văd bine"
„Nu are cum să retrogradeze" Basarab Panduru este impresionat de o echipă din Liga 1: „O văd bine"

alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 12:02
  • FC Botoșani - Petrolul 0-1. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a venit cu laude pentru echipa antrenată de Eugen Neagoe (58 de ani), după victoria din etapa #30.

În ultima etapă a sezonului regulat, Petrolul a învins-o pe FC Botoșani, grație reușitei lui Hermann din minutul 3.

Basarab Panduru, despre Petrolul: „Nu are cum să retrogradeze”

Basarab Panduru apreciază munca pe care Eugen Neagoe o face pe banca Petrolului și este convins că echipa va rămâne în Liga 1 și în sezonul viitor.

Petrolul nu are cum să retrogradeze cu Neagoe, știe campionatul. O văd bine pe Petrolul în momentul acesta, dar se joacă. Play-out-ul este complicat. Începi la Farul, nu este ușor, dar ai cinci meciuri în deplasare.

În seara aceasta (n.r. - sâmbătă), Botoșani trebuia să facă orice să nu piardă meciul acesta, dar s-a complicat rău”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport, citat de gsp.ro.

În urma victoriei cu FC Botoșani, Petrolul și-a asigurat locul 12 la finalul sezonului regulat. „Lupii galbeni” vor evolua în play-out, unde vor intra cu 16 puncte, și vor juca în prima etapă împotriva celor de la Farul (19 puncte, beneficiază de rotunjire).

Eugen Neagoe a preluat-o pe Petrolul în septembrie 2025 și a strâns 7 victorii, 9 egaluri și 7 înfrângeri pe banca formației din Ploiești.

De-a lungul carierei, Neagoe le-a mai antrenat pe Universitatea Craiova, Poli Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt, Astra, U Cluj, FC Argeș și FC Buzău.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid⤴️2955
3U Cluj⤴️3054
4Dinamo⤴️2952
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️3046
8UTA Arad⤵️2943
9FC Botoșani⤵️3042
10Oțelul ⤵️2941
11Farul ⤵️3037
12Petrolul⤵️3032
13Csikszereda⤵️3032
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus ⤵️2912
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

