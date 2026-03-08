„Nu are cum să retrogradeze” Basarab Panduru este impresionat de o echipă din Liga 1: „O văd bine”

FC Botoșani - Petrolul 0-1. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a venit cu laude pentru echipa antrenată de Eugen Neagoe (58 de ani), după victoria din etapa #30.

În ultima etapă a sezonului regulat, Petrolul a învins-o pe FC Botoșani, grație reușitei lui Hermann din minutul 3.

Basarab Panduru, despre Petrolul: „Nu are cum să retrogradeze”

Basarab Panduru apreciază munca pe care Eugen Neagoe o face pe banca Petrolului și este convins că echipa va rămâne în Liga 1 și în sezonul viitor.

„ Petrolul nu are cum să retrogradeze cu Neagoe, știe campionatul. O văd bine pe Petrolul în momentul acesta , dar se joacă. Play-out-ul este complicat. Începi la Farul, nu este ușor, dar ai cinci meciuri în deplasare.

În seara aceasta (n.r. - sâmbătă), Botoșani trebuia să facă orice să nu piardă meciul acesta, dar s-a complicat rău”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport, citat de gsp.ro.

În urma victoriei cu FC Botoșani, Petrolul și-a asigurat locul 12 la finalul sezonului regulat. „Lupii galbeni” vor evolua în play-out, unde vor intra cu 16 puncte, și vor juca în prima etapă împotriva celor de la Farul (19 puncte, beneficiază de rotunjire).

Eugen Neagoe a preluat-o pe Petrolul în septembrie 2025 și a strâns 7 victorii, 9 egaluri și 7 înfrângeri pe banca formației din Ploiești.

De-a lungul carierei, Neagoe le-a mai antrenat pe Universitatea Craiova, Poli Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt, Astra, U Cluj, FC Argeș și FC Buzău.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid⤴️ 29 55 3 U Cluj⤴️ 30 54 4 Dinamo⤴️ 29 52 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 30 46 8 UTA Arad⤵️ 29 43 9 FC Botoșani⤵️ 30 42 10 Oțelul ⤵️ 29 41 11 Farul ⤵️ 30 37 12 Petrolul⤵️ 30 32 13 Csikszereda⤵️ 30 32 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus ⤵️ 29 12 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

