„Nu are cum să retrogradeze” Basarab Panduru este impresionat de o echipă din Liga 1: „O văd bine”

- FC Botoșani - Petrolul 0-1. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a venit cu laude pentru echipa antrenată de Eugen Neagoe (58 de ani), după victoria din etapa #30.
În ultima etapă a sezonului regulat, Petrolul a învins-o pe FC Botoșani, grație reușitei lui Hermann din minutul 3.
Basarab Panduru, despre Petrolul: „Nu are cum să retrogradeze”
Basarab Panduru apreciază munca pe care Eugen Neagoe o face pe banca Petrolului și este convins că echipa va rămâne în Liga 1 și în sezonul viitor.
„Petrolul nu are cum să retrogradeze cu Neagoe, știe campionatul. O văd bine pe Petrolul în momentul acesta, dar se joacă. Play-out-ul este complicat. Începi la Farul, nu este ușor, dar ai cinci meciuri în deplasare.
În seara aceasta (n.r. - sâmbătă), Botoșani trebuia să facă orice să nu piardă meciul acesta, dar s-a complicat rău”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport, citat de gsp.ro.
În urma victoriei cu FC Botoșani, Petrolul și-a asigurat locul 12 la finalul sezonului regulat. „Lupii galbeni” vor evolua în play-out, unde vor intra cu 16 puncte, și vor juca în prima etapă împotriva celor de la Farul (19 puncte, beneficiază de rotunjire).
Eugen Neagoe a preluat-o pe Petrolul în septembrie 2025 și a strâns 7 victorii, 9 egaluri și 7 înfrângeri pe banca formației din Ploiești.
De-a lungul carierei, Neagoe le-a mai antrenat pe Universitatea Craiova, Poli Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt, Astra, U Cluj, FC Argeș și FC Buzău.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Rapid⤴️
|29
|55
|3
|U Cluj⤴️
|30
|54
|4
|Dinamo⤴️
|29
|52
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș⤴️
|29
|49
|7
|FCSB⤵️
|30
|46
|8
|UTA Arad⤵️
|29
|43
|9
|FC Botoșani⤵️
|30
|42
|10
|Oțelul ⤵️
|29
|41
|11
|Farul ⤵️
|30
|37
|12
|Petrolul⤵️
|30
|32
|13
|Csikszereda⤵️
|30
|32
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|29
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus ⤵️
|29
|12