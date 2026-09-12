Dinamo, avertizată de Mutu Detaliul care ar trebui să-i dea de gândit lui Nuno Campos: „S-a întâmplat tot campionatul” +10 foto
Adrian Mutu. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago / Sportpictures
Superliga

Dinamo, avertizată de Mutu Detaliul care ar trebui să-i dea de gândit lui Nuno Campos: „S-a întâmplat tot campionatul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 11:10
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 11:10
  • Csikszereda - Dinamo 1-3. Adrian Mutu (47 de ani) a analizat victoria obținută de „câini” și a atras atenția asupra modului în care s-a schimbat jocul echipei lui Nuno Campos în a doua parte a meciului.
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Dinamo a fost condustă încă din minutul 5, după golul lui Marton Eppel, dar a întors scorul până la pauză prin Armstrong, Zandbergen și Alberto Soro.

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Adrian Mutu: „Îngrijorarea pentru Nuno Campos ar trebui să fie jocul echipei”

„Dacă ei nu declară că vor titlul, ce facem? Eu cred că ăsta e un meci care ne arată două fețe ale lui Dinamo. Una din prima repriză, una foarte bună. Și a doua mai puțin bună spre rău, părerea mea. Să nu uităm că joci cu echipa de pe ultimul loc.

Nu reușești că concluzionezi anumite faze, să reproduci același joc din prima repriză. S-a întâmplat pe tot parcursul acestui început de campionat. De asta spun că au fost la Dinamo momente care mi-au plăcut și momente care nu mi-au plăcut.

Mi-a plăcut Dinamo în prima repriză, dar ceva îngrijorător în repriza a doua. Îngrijorarea pentru Nuno Campos ar trebui să fie jocul echipei pentru că echipa joacă jumătate de meci. Dinamo a jucat cu ultimul loc”, a spus Mutu, conform digisport.ro.

FOTO. Golul primit de Dinamo în debutul meciului cu Csikszereda

Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
+10 Foto
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Fostul internațional remarcase încă de la pauză reacția bună a formației bucureștene după golul primit rapid și spunea că și-ar dori să vadă aceeași prestație și într-un derby.

Mi-ar plăcea să o văd pe Dinamo într-un derby jucând așa după ce au primit gol. Au jucat un fotbal frumos. Asta e Dinamo pe care vreau să o văd, au jucat ca o echipă de pe primul loc. Mi-a plăcut golul lui Armstrong, și-a făcut-o frumos. Zandbergen a atacat foarte bine, a făcut exact ce își dorește Nuno Campos, un fotbal direct. Adrian Mutu, la pauza partidei Csikszereda - Dinamo

Dinamo se află pe primul loc și a ajuns la 20 de puncte după nouă etape.

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