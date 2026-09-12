Trimis la Dinamo 2 A fost pedepsit după conflictul cu Nuno Campos
Nuno Campos. Foto: Imago
Superliga

Trimis la Dinamo 2 A fost pedepsit după conflictul cu Nuno Campos

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 10:32
  • Nuno Campos (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, nu a trecut cu vederea episodul tensionat cu Lucas Cladoveanu (22 de ani), delegatul echipei.
  • Conflictul s-a petrecut în timpul meciului cu Sporting Liești, scor 4-1, din Cupa României.
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Lucas Cladoveanu este nepotul lui Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova.

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Lucas Cladoveanu, trimis la echipa secundă a lui Dinamo după episodul tensionat cu Nuno Campos

Din informațiile GOLAZO.ro, episodul a avut urmări pentru oficialul dinamovist, care a fost trimis la echipa secundă.

Decizia vine la aproximativ zece zile după momentul tensionat dintre cei doi, surprins de reporterii GOLAZO.ro la partida disputată la Galați.

Totul a pornit în repriza secundă a meciului Sporting Liești - Dinamo, când Răzvan Radu s-a accidentat și a fost nevoie să fie înlocuit.

Situația de la marginea terenului a devenit confuză. Raul Opruț a venit inițial la încălzire, crezând că va intra în locul lui Radu, însă ulterior au fost chemați Diogo Pinto și Oliver Hintsa.

În timp ce Campos discuta în contradictoriu cu medicul echipei, Dan Florin Tănase, Lucas Cladoveanu se pregătea să efectueze schimbările. Antrenorul portughez s-a enervat și a țipat la delegatul dinamovist, nemulțumit că se grăbea să efectueze schimbările.

În cele din urmă, Răzvan Radu a fost înlocuit cu Diogo Pinto în minutul 60, iar Musi cu Hintsa.

Campos și Cladoveanu au avut o discuție și după terminarea partidei, când tehnicianul i-a explicat delegatului ce l-a deranjat.

Lucas Cladoveanu este nepotul lui Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova.

El a ajuns în stafful primei echipe a lui Dinamo la începutul actualului sezon, după ce activase din martie ca team manager la Dinamo 2. Anterior, a lucrat și în cadrul Federației Române de Fotbal, ca ofițer de legătură.

La echipa principală, acesta se ocupa de o parte dintre documentele necesare înaintea partidelor, verifică situația jucătorilor trecuți pe foaia de joc și ține legătura cu arbitrii și cu ceilalți oficiali.

Lucas Cladoveanu. Foto: Instagram, @lucascladoveanu Lucas Cladoveanu. Foto: Instagram, @lucascladoveanu
Lucas Cladoveanu. Foto: Instagram, @lucascladoveanu

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