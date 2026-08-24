Cât lipsește Adrian Rus  Universitatea Craiova, anunț despre  situația fundașului accidentat cu FC Voluntari +27 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Cât lipsește Adrian Rus Universitatea Craiova, anunț despre situația fundașului accidentat cu FC Voluntari

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.08.2026, ora 20:20
alt-text Actualizat: 24.08.2026, ora 20:20
  • Universitatea Craiova a oferit informații despre accidentarea suferită de Adrian Rus (30 de ani) în meciul cu FC Voluntari, 3-1, în etapa #6 din Liga 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campioana României s-a impus cu ușurință în fața ilfovenilor, dar succesul a fost umbrit de accidentarea lui Adrian Rus.

Oltenii s-au temut că Rus suferise o ruptură a ligamentelor încrucișate, dar problemele acestuia nu ar fi totuși atât de grave.

Operat, dar pe teren VIDEO. Alin Fică va lipsi câteva luni, dar Cordea a avut grijă să nu rateze sărbătoarea după victoria cu FCSB
Citește și
Operat, dar pe teren VIDEO. Alin Fică va lipsi câteva luni, dar Cordea a avut grijă să nu rateze sărbătoarea după victoria cu FCSB
Citește mai mult
Operat, dar pe teren VIDEO. Alin Fică va lipsi câteva luni, dar Cordea a avut grijă să nu rateze sărbătoarea după victoria cu FCSB

Craiova, anunț despre starea lui Adrian Rus

Luni, la o zi distanță de la meciul disputat în Bănie, Universitatea Craiova a venit cu vești bune în privința lui Adrian Rus.

După ce a efectuat un RMN, s-a stabilit că accidentarea fundașului nu este atât de gravă pe cât s-a crezut inițial.

„Veste bună despre Adi Rus!

Investigațiile medicale de astăzi au confirmat că accidentarea nu este atât de gravă pe cât ne-am temut inițial. În cel mult o lună, Adi va reveni alături de noi la antrenamente.

Te așteptăm înapoi pe teren, campionule! Toată familia Științei este cu tine!”, a transmis campioana României pe Facebook.

Transferat în luna septembrie a anului trecut de la Pisa, Adrian Rus s-a impus rapid în centrul defensivei oltenilor. A jucat 34 de meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie de 4 ori.

FOTO. Accidentarea lui Adrian Rus din meciul cu FC Voluntari

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (19).jpg
Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (19).jpg

Galerie foto (27 imagini)

Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Craiova - Voluntari. Accidentare Rus. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+27 Foto
labels.photo-gallery

A cucerit trei trofee în primul an în tricoul formației din Bănie: campionatul, Cupa și Supercupa. În actuala stagiune, Rus a jucat 11 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt

Citește și

„Care nea Mihai? Regele?”  Gigi Becali, reacție virală când a fost întrebat de scandalul croasant vs. merdenea 😄
Superliga
19:54
„Care nea Mihai? Regele?” Gigi Becali, reacție virală când a fost întrebat de scandalul croasant vs. merdenea 😄
Citește mai mult
„Care nea Mihai? Regele?”  Gigi Becali, reacție virală când a fost întrebat de scandalul croasant vs. merdenea 😄
Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus
Superliga
18:44
Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus
Citește mai mult
Negocieri cu Dinamo Planul Craiovei după accidentarea suferită de Adrian Rus

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
Reacția Secret Service după ce Iranul a anunțat o recompensă de 10.000.000 de dolari pentru uciderea fiului cel mic al lui Trump
accidentare Universitatea Craiova liga 1 fc voluntari adrian rus
Știrile zilei din sport
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Liga Campionilor
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Citește mai mult
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Superliga
16:13
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Citește mai mult
„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
Superliga
11:47
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor
Citește mai mult
Promoție înainte de derby Dinamo a redus costul abonamentelor înainte de partida cu FCSB » Lista prețurilor 
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Superliga
10:38
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Citește mai mult
„Șaradă, meci fals, jenant!” Radu Naum s-a dezlănțuit în direct după decizia luată de Oțelul Galați: „Știți de ce spun asta?!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
Bîrligea, aproape de un transfer în Serie A Anunțul făcut de  Gigi Becali: „Dau 1,5 milioane de euro și încă 3,5 dacă nu retrogradează”
16:53
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
Dan Udrea Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF
17:17
Nota de plată pentru incidentele cu Levski U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
Nota de plată pentru incidentele cu Levski   U Craiova, amendată drastic de UEFA după scânteile de la returul cu campioana Bulgariei
17:36
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Unde se va juca Liești - Dinamo Partida nu se poate disputa în comuna gălățeană: Sporting a făcut anunțul oficial
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Top stiri
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Tenis
13:35
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Citește mai mult
Sorana Cîrstea s-a mutat din România Jucătoarea de tenis a explicat decizia: „E mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis”
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Superliga
14:27
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
Citește mai mult
Cu ochii pe Al-Hamlawi Atacantul de la U Craiova, din nou în atenția unui club european
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Baschet
07:00
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
Citește mai mult
De la LeBron James la națională Noul selecționer al României l-a antrenat pe „Rege” la Lakers: „Vreau să construim ceva de durată”
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
B365
03:50
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci
Citește mai mult
FOTO | "Dormitorul Împuțit", cel mai ciudat colț de stradă din București. E-n Colentina-Tei și, în fiecare zi, aici mai apărea câte ceva: o saltea, niște cutii misterioase, nelipsiți saci

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 23 rapid 36 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share