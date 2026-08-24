Cât lipsește Adrian Rus Universitatea Craiova, anunț despre situația fundașului accidentat cu FC Voluntari

Universitatea Craiova a oferit informații despre accidentarea suferită de Adrian Rus (30 de ani) în meciul cu FC Voluntari, 3-1, în etapa #6 din Liga 1.

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Campioana României s-a impus cu ușurință în fața ilfovenilor, dar succesul a fost umbrit de accidentarea lui Adrian Rus.

Oltenii s-au temut că Rus suferise o ruptură a ligamentelor încrucișate, dar problemele acestuia nu ar fi totuși atât de grave.

Craiova, anunț despre starea lui Adrian Rus

Luni, la o zi distanță de la meciul disputat în Bănie, Universitatea Craiova a venit cu vești bune în privința lui Adrian Rus.

După ce a efectuat un RMN, s-a stabilit că accidentarea fundașului nu este atât de gravă pe cât s-a crezut inițial.

„Veste bună despre Adi Rus!

Investigațiile medicale de astăzi au confirmat că accidentarea nu este atât de gravă pe cât ne-am temut inițial. În cel mult o lună, Adi va reveni alături de noi la antrenamente.

Te așteptăm înapoi pe teren, campionule! Toată familia Științei este cu tine!”, a transmis campioana României pe Facebook.

Transferat în luna septembrie a anului trecut de la Pisa, Adrian Rus s-a impus rapid în centrul defensivei oltenilor. A jucat 34 de meciuri în sezonul trecut, reușind să înscrie de 4 ori.

FOTO. Accidentarea lui Adrian Rus din meciul cu FC Voluntari

A cucerit trei trofee în primul an în tricoul formației din Bănie: campionatul, Cupa și Supercupa. În actuala stagiune, Rus a jucat 11 meciuri, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt

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