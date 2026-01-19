Contra n-a avut milă de Mancini Victorie zdrobitoare împotriva campioanei din Qatar

Al Arabi, formație condusă de Cosmin Contra (50 de ani), s-a impus categoric, scor 5-0, în duelul cu Al Sadd, echipă antrenată de Roberto Mancini (61 de ani), în etapa #10, ultima din faza grupelor Cupei Qatarului.

Grație acestui succes, Al Arabi și-a asigurat calificarea în optimi.

Cosmin Contra continuă să impresioneze în Qatar. Al Arabi, echipa condusă de tehnicianul român nu a avut deloc milă de Al Sadd, campioana en-titre.

Cosmin Contra, victorie zdrobitoare în Qatar

Meciul de pe „Grand Hamad Stadium”, din Doha, era jucat încă de la pauză.

Al Arabi a marcat 4 goluri în primele 34 de minute, prin Toko Ekambi (4), Gerard Hernandez (19), Salem Reda (23) și Mohamed Gouda (34).

Formația antrenată de fostul selecționer al României nu s-a oprit aici. Joao Darros a stabilit scorul final al întâlnirii în minutul 76.

În urma acestui succes, Al Arabi și-a asigurat calificarea în optimile Cupei Qatarului.

În acest moment, echipa condusă de Contra ocupă locul 3, cu 19 puncte, dar poate fi depășită de alte trei echipe. Cu toate acestea, nu poate pica mai jos de locul 8.

De partea cealaltă, Al Sadd a terminat pe locul 20, ultimul din faza grupelor, cu doar 5 puncte.

Contra a preluat-o pe Al Arabi în octombrie 2025 cu misiunea de a salva echipa de la retrogradare, însă a reușit o revitalizare uluitoare a echipei, care ocupă locul 5, cu 20 de puncte, în campionat.

Contra fusese demis după nici măcar o lună înainte să ajungă în Qatar

Ajuns la Al-Kholood, în Arabia Saudită, în luna iulie a anului trecut, Contra a fost demis după nici măcar o lună, ca urmare a schimbării patronatului.

Antrenorul s-a reorientat rapid și a ajuns în Qatar, acolo unde este foarte apreciat atât de suporteri, cât și de ziariști.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Contra le-a mai antrenat pe Poli Timișoara, Getafe C, Fuenlabrada, Petrolul, Getafe, Guangzhou, Alcoron, Dinamo, Al-Ittihad, Damac și Al-Kholood. El a fost și selecționerul României între 2017 și 2019.

