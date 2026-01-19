Ter Stegen pleacă de la Barcelona Portarul german se transferă tot în La Liga
Marc-Andre ter Stegen/ Foto: IMAGO
Ter Stegen pleacă de la Barcelona Portarul german se transferă tot în La Liga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 22:21
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 22:21
  • Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) o va părăsi în această iarnă pe Barcelona.
  • Portarul german va fi împrumutat de catalani la Girona, unde va evolua până la finalul sezonului.

Ter Stegen nu mai intră în planurile lui Hansi Flick, titular în poarta Barcelonei fiind Joan Garcia.

Măcinat de accidentări, fostul portar al lui Monchengladbach a evoluat într-un singur meci pentru catalani în acest sezon, 2-0 cu Guadalajara în Cupa Spaniei.

Ter Stegen pleacă de la Barcelona la Girona

În acest context, Ter Stegen a cerut conducerii de pe Camp Nou să-i găsească rapid o echipă la care să joace mai multe minute, pentru a prinde lotul Germaniei pentru CM 2026, competiție care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.

Oficialii i-au ascultat rugămintea portarului în vârstă de 33 de ani. Potrivit presei din Spania, Barcelona a ajuns la un acord verbal cu Girona pentru împrumutul portarului german până la finalul sezonului.

Marc-Andre Ter Stegen ajungea la Barcelona în vara lui 2014/ Foto: IMAGO Marc-Andre Ter Stegen ajungea la Barcelona în vara lui 2014/ Foto: IMAGO
Marc-Andre Ter Stegen ajungea la Barcelona în vara lui 2014/ Foto: IMAGO

Conform sursei citate, Barcelona va acoperi cea mai mare parte a salariului portarului, deoarece noul său club nu își poate permite salariul anual de 17 milioane de euro.

În acest moment, Girona are o serie impresionantă de patru victorii în ultimele cinci meciuri și ocupă locul 11, cu 24 de puncte, după 20 de etape. În 2024, Girona a provocat marea surpriză în Spania, reușind să încheie sezonul pe locul 3 și să se califice în Champions League, unde a obținut o victorie în cele 8 meciuri disputate.

7.000.000 de euro
este cota lui Ter Stegen, potrivit transfermark.ro

Trofeele câștigate de Ter Stegen la Barcelona:

  • 1x Liga Campionilor (2014-2015)
  • 1x Supercupa UEFA (2015-2016)
  • 6x La Liga (2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025)
  • 6x Cupa Spaniei (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021, 2024-2025)
  • 3x Supercupa Spaniei (2016-2017, 2018-2019, 2022-2023)
  • 1x Cupa Mondială a Cluburilor (2016)
422 de meciuri
a jucat Ter Stegen la Barcelona, în care a primit 416 goluri și a menținut poarta intactă în 176 de rânduri

