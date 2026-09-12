Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda +10 foto
Alaa Bellaarouch/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Explicațiile lui Bellaarouch VIDEO: Discuție cu antrenorul de portari, după golul primit cu Csikszereda

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 00:42
  • CSIKSZEREDA - DINAMO 1-3. Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul „câinilor”, a fost surprins discutând cu Felipe Peralta, antrenorul de portari, despre golul primit.
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Goalkeeperul marocan a trebuit să se recunoască învins după doar 5 minute de la startul partidei.

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CSIKSZEREDA - DINAMO 1-3. Alaa Bellaarouch, explicații pentru antrenorul de portari

Marton Eppel (34 de ani) a punctat cu o lovitură de cap din apropiere, în urma unei lovituri libere bătute de Lorand Paszka, căpitanul ciucanilor.

Mingea a căzut chiar în fața lui Bellaarouch, a sărit foarte puțin și a trecut pe sub brațele portarului lui Dinamo.

Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Golul marcat de Marton Eppel în Csikszereda - Dinamo Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
+10 Foto
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La pauza meciului, reporterii GOLAZO.ro l-au surprins pe Bellaarouch încercând să-i explice lui Felipe Peralta, antrenorul de portari, golul primit.

După primele 45 de minute, tabela arăta 3-1 pentru Dinamo, după golurile marcate de trei ori prin Armstrong ('26), Zandbergen ('36) și Soro ('45+1).

Bellaarouch a fost coautor la reușita semnată de Zandbergen. Acesta l-a lansat excelent cu o degajare pe atacantul olandez.

Împrumutat de Dinamo de la Braga pentru de un sezon, Alaa s-a impus rapid în lotul „câinilor” și este considerat unul dintre cei mai buni portari din Superliga.

Evoluțiile sale i-au adus și convocarea în naționala de seniori a Marocului pentru partidele cu Gabon și Lesotho din preliminariile pentru Cupa Africii pe Națiuni din 2027.

400,000 de euro
este cota lui Bellaarouch, potrivit transfermarkt.ro

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