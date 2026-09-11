Mai grav decât s-a crezut Alexandru Musi va fi supus unei intervenții chirurgicale! Nicolescu a spus cât va lipsi jucătorul lui Dinamo

CSIKSZEREDA - DINAMO 1-3. Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele „câinilor”, a dezvăluit că Alexandru Musi (22 de ani) va avea nevoie de operație.

Problema cu care se confruntă tânărul jucător al „câinilor” și cât va lipsi, în rândurile de mai jos.

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Om de bază pentru „câini”, Musi nu s-a aflat nici pe banca de rezerve la confruntarea de la Miercurea Ciuc.

Informațiile apărute indicau că extrema stângă a roș-albilor a acuzat o ușoară întindere, iar stafful tehnic a decis să-l menajeze pentru această partidă. Dar lucrurile sunt mult mai grave decât s-a crezut inițial.

Andrei Nicolescu: „Musi va fi indisponibil aproximativ 4-5 săptămâni”

Andrei Nicolescu a anunțat că, în cel mai bun caz, Musi va lipsi în jur de o lună. Fotbalistul lui Dinamo va suferi o intervenție chirurgicală la menisc.

„Din păcate, este o leziune minoră de menisc. Va fi indisponibil aproximativ 4-5 săptămâni, aceasta este estimarea pozitivă, și sperăm să revină pe teren alături de echipă.

Va fi nevoie de o operație, dar este varianta mai soft, o artroscopie”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Artroscopia este o intervenție chirurgicală, dar este una minim invazivă. În cazul meniscului, de obicei se fac incizii foarte mici prin care medicul introduce o cameră și instrumentele necesare pentru a trata leziunea.

Astfel, Musi ar urma să rateze meciurile cu Farul (20 septembrie, pe teren propriu), respectiv Sepsi, din deplasare. Meciul de la Sfântu Gheorghe ar urma să se dispute în weekend-ul 9-11 octombrie.

Dacă recuperare merge conform planului, tânărul jucător al „câinilor” ar putea reveni la partida cu FC Botoșani, de pe teren propriu, din runda #12.

Musi se afla pe lista preliminară a selecționerului Gică Hagi (61 de ani) pentru primele două meciuri ale României din Liga Națiunilor, cu Suedia (25 septembrie), respectiv Bosnia (28 septembrie).

4 goluri și o pasă decisivă a reușit Musi în 8 meciuri pentru Dinamo, în acest sezon

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