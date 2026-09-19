România, milionară? UEFA vrea ca FIFA să ofere o sumă cu opt cifre Federației conduse de Răzvan Burleanu

Aleksander Ceferin și Victor Montagliani, președinții UEFA și CONCACAF, cer forului mondial să împartă o sumă uriașă tuturor celor 211 federații membre FIFA.

Cât reprezintă această sumă din rezervele FIFA și cât ar primi FRF.

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Atacurile lui Aleksander Ceferin împotriva lui Gianni Infantino continuă la fel de intens.

Președintele UEFA vrea să-l dea jos pe șeful FIFA după multiplele scandaluri legate de Campionatul Mondial și pune o presiune imensă.

Scrisoarea lui Ceferin și Montagliani trimisă la FIFA

Acum, avocatul sloven cere direct forului de la Zurich să împartă o sumă uriașă din rezervele sale tuturor celor 211 federații membre FIFA, susținând că forul mondial stă pe o sumă foarte mare și că acești bani trebuie să ajungă în primul rând la lumea fotbalului.

Gianni Infantino și Aleksander Ceferin. Foto: Imago

Împreună cu Victor Montagliani, liderul CONCACAF (America de Nord și Centrală) care ar putea fi un contracandidat pentru Infantino la alegerile din 18 martie 2027, Ceferin a trimis o scrisoare la FIFA în care face această solicitare, potrivit Bild, The Guardian și The Times.

Cât vrea Ceferin să primească FRF în plus de la FIFA

Președintele UEFA vrea ca FIFA să distribuie 2,1 miliarde de dolari federațiilor din lumea întreagă pentru ciclul 2027-2031, adică 35% din rezervele de 6 miliarde de dolari ale forului mondial.

10 milioane de dolari va primi FRF dacă FIFA va împărți suma cerută de Ceferin

Și acestea ar fi fonduri suplimentare pentru federații, destinate infrastructurii și dezvoltării fotbalului. Pe lângă cele 8 milioane de dolari oferite de FIFA fiecărui for prin intermediul programului Forward.

Ceferin i-a cerut lui Infantino să ia o decizie asupra acestei cereri la următoarea reuniune a Consiliului FIFA, pe 15 octombrie.

FIFA are deja capacitatea de a pune la dispoziția membrilor săi mai multe fonduri din surse proprii. Aleksander Ceferin, președintele UEFA, în scrisoarea către FIFA

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