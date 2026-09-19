România, milionară? UEFA vrea ca FIFA să ofere o sumă cu opt cifre Federației conduse de Răzvan Burleanu
Aleksander Ceferin și Răzvan Burleanu la Euro 2024. Foto: Imago
Campionate

România, milionară? UEFA vrea ca FIFA să ofere o sumă cu opt cifre Federației conduse de Răzvan Burleanu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 12:05
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 12:05
  • Aleksander Ceferin și Victor Montagliani, președinții UEFA și CONCACAF, cer forului mondial să împartă o sumă uriașă tuturor celor 211 federații membre FIFA.
  • Cât reprezintă această sumă din rezervele FIFA și cât ar primi FRF. 
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacurile lui Aleksander Ceferin împotriva lui Gianni Infantino continuă la fel de intens.

Președintele UEFA vrea să-l dea jos pe șeful FIFA după multiplele scandaluri legate de Campionatul Mondial și pune o presiune imensă.

„Chivu, fă asta pentru mine!” Ce i-a cerut marele Sandro Mazzola românului în ultimul interviu înainte să se stingă
Citește și
„Chivu, fă asta pentru mine!” Ce i-a cerut marele Sandro Mazzola românului în ultimul interviu înainte să se stingă
Citește mai mult
„Chivu, fă asta pentru mine!” Ce i-a cerut marele Sandro Mazzola românului în ultimul interviu înainte să se stingă

Scrisoarea lui Ceferin și Montagliani trimisă la FIFA

Acum, avocatul sloven cere direct forului de la Zurich să împartă o sumă uriașă din rezervele sale tuturor celor 211 federații membre FIFA, susținând că forul mondial stă pe o sumă foarte mare și că acești bani trebuie să ajungă în primul rând la lumea fotbalului.  

Gianni Infantino și Aleksander Ceferin. Foto: Imago Gianni Infantino și Aleksander Ceferin. Foto: Imago
Gianni Infantino și Aleksander Ceferin. Foto: Imago

Împreună cu Victor Montagliani, liderul CONCACAF (America de Nord și Centrală) care ar putea fi un contracandidat pentru Infantino la alegerile din 18 martie 2027, Ceferin a trimis o scrisoare la FIFA în care face această solicitare, potrivit Bild, The Guardian și The Times.

Cât vrea Ceferin să primească FRF în plus de la FIFA

Președintele UEFA vrea ca FIFA să distribuie 2,1 miliarde de dolari federațiilor din lumea întreagă pentru ciclul 2027-2031, adică 35% din rezervele de 6 miliarde de dolari ale forului mondial. 

10 milioane de dolari
va primi FRF dacă FIFA va împărți suma cerută de Ceferin

Și acestea ar fi fonduri suplimentare pentru federații, destinate infrastructurii și dezvoltării fotbalului. Pe lângă cele 8 milioane de dolari oferite de FIFA fiecărui for prin intermediul programului Forward.

Ceferin i-a cerut lui Infantino să ia o decizie asupra acestei cereri la următoarea reuniune a Consiliului FIFA, pe 15 octombrie.

FIFA are deja capacitatea de a pune la dispoziția membrilor săi mai multe fonduri din surse proprii. Aleksander Ceferin, președintele UEFA, în scrisoarea către FIFA

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
UEFA FRF FIFA FINANCIAR gianni infantino aleksander ceferin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
19:09
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
18:10
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Nationala
15:31
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Citește mai mult
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Superliga
15:09
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Citește mai mult
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
B365
19.09
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
Citește mai mult
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share