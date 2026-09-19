România s-a calificat în baraj Victorie clară în Cupa Davis » Cezar Crețu, pentru GOLAZO.ro: „A fost mult mai dificil din cauza umidității”

România a învins Indonezia, scor 4-0, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, și s-a calificat în play-off-ul pentru Grupa Mondială I.

Cezar Crețu (25 de ani), cel care a adus primul punct al „tricolorilor”, a vorbit în exclusivitate pentru GOLAZO.ro despre victoria obținută la Jakarta.

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Tricolorii au început confruntarea de vineri, 18 septembrie, cu două victorii la simplu, obținute de Cezar Crețu și Radu Papoe.

România a învins Indonezia și s-a calificat în play-off -ul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis

Primul punct al României a fost adus de Cezar Crețu (#271 ATP) după ce l-a învins pe Gunawan Trismuwantara (#2202 ATP) cu scorul de 6-2, 6-4, la capătul unei partide care a durat o oră și 37 de minute.

Radu Papoe (#315 ATP) a adus cel de-al doilea punct al României. Românul a avut un duel dificil cu Rafalentino Ali Da Costa (#1608 ATP).

Papoe a pierdut primul set la tie-break, dar a revenit și l-a învins pe sportivul indonezian cu scorul de 6-7 (5), 6-1, 6-2, după două ore de joc.

6-2, 6-1 a fost scorul cu care Ștefan Haită (#419 ATP) și Radu Țurcanu (#517 ATP) au învins perechea Rafalentino Ali Da Costa (#1608 ATP) / Ethan David Zapp (#1598 ATP), astăzi, 19 septembrie, în meciul de dublu

Victoria lui Haită și Țurcanu a dus scorul general la 3-0 și a asigurat calificarea României în play-off-ul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis.

În cel de-al doilea meci al zilei de sâmbătă, Gabriel Ghețu l-a învins pe Lucky Candra Kurniawan în două ore și 11 minute, scor 7-6 (7-2), 7-6 (7-1), și a dus scorul general la 4-0.

Cezar Crețu, după victoria cu Indonezia: „A fost foarte cald, umiditatea a fost mare”

Crețu a deschis confruntarea de la Jakarta și a adus primul punct al României. Tenismenul a explicat pentru GOLAZO.ro că temperaturile ridicate și umiditatea au îngreunat condițiile de joc.

„Am venit aici încrezători, în Indonezia. Eram pregătiți pentru adversari și condiții. Spun asta pentru că vremea a fost foarte călduroasă, umiditatea a fost mare și totul a fost mult mai dificil din această cauză.

Mă bucur că am reușit să aduc primul punct României. Am făcut un meci solid, chiar dacă vremea a fost foarte călduroasă.

A fost un meci dificil, dar am reușit să gestionez bine momentele și mă bucur că am adus primul punct pentru România”, a declarat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

Mă bucur și că Radu Papoe a reușit să joace foarte bine la meciul lui de debut. A adus al doilea punct României. Băieții au reușit să închidă astăzi, în a doua zi, întâlnirea, prin meciul de dublu, pe care l-au jucat foarte solid. Într-adevăr, sunt sentimente diferite când stai pe margine, când nu ai controlul meciului. Emoțiile le-am simțit mult mai mari din tribună. Cezar Creţu, tenismen român

În urma victoriei de la Jakarta, România și-a asigurat prezența în play-off-ul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis, programat în februarie 2027.

„Vreau să felicit toată echipa pentru munca depusă: pe băieți, pe căpitan, pe antrenori, pe fizioterapeut și pe preparatorul fizic, pentru că am muncit cot la cot toată săptămâna.

Chiar dacă nu am avut un adversar de top, meciul a fost dificil și mă bucur că ne-am respectat statutul de favoriți. Eu vin de fiecare dată cu mare plăcere când sunt convocat la echipa de Cupa Davis. Mă bucur să joc pentru România, e o onoare pentru mine și un moment foarte frumos.

Așteptăm să vedem cu cine vom pica în urma tragerii la sorți și mergem cu încredere. Îmi doresc să progresăm cu toții până în februarie, când va fi următorul meci, și să păstrăm același spirit încrezător și unit ca de această dată”, a mai spus sportivul.

Lotul României pentru întâlnirea cu Indonezia:

Jucători : Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haită

: Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haită Căpitan nejucător : Adrian Marcu

: Adrian Marcu Antrenori : Ionuț Moldovan și Daniel Dobre

: Ionuț Moldovan și Daniel Dobre Preparator fizic: Teo Cercel

46 este locul ocupat de România în clasamentul mondial al Cupei Davis, în timp ce Indonezia se află pe poziția 65

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