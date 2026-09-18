„Mamă, cum a lovit-o!” Adrian Mutu, impresionat de marele Gabriel Batistuta: „I-am zis: «Scopul meu e să-ți dau o pasă de gol»”

Adrian Mutu a povestit, în podcastul GOLAZO.ro „Profu' de Sport”, un episod special din perioada în care evolua în Italia și a avut ocazia să joace împotriva lui Gabriel Batistuta.

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Fostul internațional român și-a amintit nu doar de atmosfera ostilă de pe Olimpico, ci și de forța cu care atacantul argentinian a executat o lovitură liberă într-un meci memorabil.

Adrian Mutu, impresionat de marele Gabriel Batistuta: „Mamă, cum a lovit-o !”

Adrian Mutu și Gabriel Batistuta sunt două dintre numele importante din istoria Fiorentinei, chiar dacă cei doi au îmbrăcat tricoul viola în perioade diferite: românul între 2006 și 2011, iar argentinianul între 1991 și 2000.

Destinele lor s-au intersectat însă pe teren, iar peste ani, cei doi s-au reîntâlnit la centenarul clubului din Florența, moment în care Mutu a avut ocazia să-i vorbească fostului mare atacant despre admirația pe care i-o purta.

Când eram pe teren, i-am zis lui Batistuta: „Scopul meu e să-ți dau ție pase și să dai gol”. Și el zice „De ce?”. „Păi, cu toți ăștia cu care am jucat, inclusiv lui Baggio, tuturor le-am dat niște pase de gol, în afară de tine, că n-am avut ocazia să jucăm împreună. Și mi-ar plăcea mult acum să reușesc să-ți dau pasă de gol”. N-am reușit, am fost co-autor.

I-ai pasat lui Ribery, parcă, și el i-a dat …

Exact. I-am dat-o lui Borja Valero și el i-a dat-o lui Batistuta la gol. Dar a fost așa, să-l văd pe Batistuta... Îmi aduc aminte de un meci tare de-al lui, când a ieșit Roma în 2000-2001, cu Fabio Capello pe bancă, și a ieșit campioana Italiei.



Eu eram la Verona în acel moment și ne-am dus la Roma să jucăm. Ei, dacă câștigau meciul cu noi, erau matematic campionii Italiei. L-au câștigat până la urmă cu 3-2, dar a fost un meci interesant, pentru că, la un moment dat, prin minutul 70-75, conduceam noi cu 2-0, eu dădusem ambele goluri.



A fost și episodul ăla în care tot Olimpico mă făcea țigan... Și Batistuta era la Roma. Îmi aduc aminte că nu reușeam să vorbesc de la doi metri cu colegii mei, așa era atmosfera.

Vacarm.

Erau niște fluierături de câte ori ajungea mingea la noi, încât nu reușeam efectiv, de la doi metri, să ne auzim. Nu știu dacă vă imaginați așa ceva, dar chiar așa e. Deci era un vacarm acolo…



Au intrat Cassano și Batistuta și au făcut spectacol. Și îmi aduc aminte de golul al treilea al lui Batistuta, cred că a fost golul trei, golul victoriei (...) dintr-o lovitură liberă, când a dat o bombă direct în vinclu.



Eram chiar lângă el și mingea era aproape de careu, cred, la vreo 18-19 metri. Și mă gândeam: „Nu are cum să-i dea Batistuta peste zid de aici”. Adică nu avea tehnica necesară să poată s-o arunce peste zid. Cu cât ești mai aproape de poartă, (...) e greu să coboare mingea peste zid. Și zic: „Nu are cum să dea Batistuta, că nu știe el de-astea”.



În schimb, a ales o altă execuție, un șut pe colțul portarului, șiret plin. Dar când i-a dat, cu o asemenea viteză... Nu știu, cred că avea 150 de kilometri pe oră mingea aia, că efectiv portarul nostru nu a reușit să facă nimic, nici măcar nu a avut o reacție. Și m-a impresionat, pentru că eram la un metru și am văzut exact traiectoria mingii și am auzit și forța impactului atunci când a dat în ea.



Și am rămas impresionat: „Mamă, cât de tare poate să dea omul ăsta!”

Adi Mutu s-a încurcat un pic în amintiri. El a marcat două goluri pe Olimpico într-un AS Roma - Verona 3-2, jucat în etapa a 18-a a sezonului 2001-2002. Victoria gazdelor a fost adusă de Batistuta, dar cu o reluare din 6 metri, nu cu gol din lovitură liberă

Partida în care Batistuta a marcat din acea lovitură liberă care l-a impresionat pe Mutu s-a disputat de fapt în noiembrie 2000, Verona - AS Roma 1-4.

Despre ce a vorbit Adrian Mutu în episodul 1 al podcastului „Profu' de Sport”

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