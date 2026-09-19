Uimitorul Harry Kane Starul lui Bayern Munchen a spulberat un record stabilit în urmă cu 49 de ani
Harry Kane FOTO Imago
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Uimitorul Harry Kane Starul lui Bayern Munchen a spulberat un record stabilit în urmă cu 49 de ani

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 11:39
alt-text Actualizat: 19.09.2026, ora 11:39
  • Atacantul Harry Kane (33 de ani) a spulberat un record care fusese stabilit în Bundesliga în urmă cu 49 de ani.
  • Englezul a devenit jucătorul care atinge cel mai repede pragul de 100 de goluri marcate în prima ligă din Germania, după ce a înscris de două ori în victoria zdrobitoare a lui Bayern împotriva celor de la Union Berlin, 7-0.
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„Dubla” lui Kane, hat-trickul spectaculos realizat de Michael Olise și golurile marcate de Jamal Musiala și Ismael Saibari au pecetluit victoria bavarezilor.

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Harry Kane, 101 goluri în Bundesliga

Căpitanul naționalei Angliei a transformat un penalty în minutul 39, după ce Olise a fost faultat de Tom Rothe în careu. Atacantul a trimis mingea cu putere în colțul porții și a atins pragul de 100 de goluri marcate pentru Bayern în prima ligă din Germania.

Fostul atacant al lui Tottenham a atins această cifră în 98 de meciuri, mai puține decât orice alt jucător din istoria Bundesligii.

152
de goluri a marcat Harry Kane în 154 de meciuri disputate în toate competițiile pentru Bayern Munchen

Musiala a deschis scorul pentru Bayern în minutul 18, cu un șut spectaculos de la 18 metri, după o acțiune reușită a lui Alphonso Davies pe flancul stâng.

După penalty-ul transformat de Kane, Olise a marcat cu stângul de la marginea careului, în minutul 43.

Kane a marcat al doilea său gol din meciul cu Union, și a 101-a reușită în Bundesliga, cu o lovitură de cap din centrarea superbă a lui Olise, în minutul 54.

Saibari a marcat golul cinci al bavarezilor în minutul 70, noul jucător adus în vară de la PSV reușind o finalizare superbă.

Olise și-a completat hat-trick-ul cu două goluri în trei minute: mai întâi l-a driblat pe portarul Frederik Ronnow și a trimis mingea în plasă în minutul 73, iar apoi fosta extremă de la Crystal Palace a marcat golul serii cu un alt șut de la distanță cu piciorul stâng.

Harry Kane, performanță istorică

Viteza cu care Kane a atins pragul de 100 de goluri în Bundesliga este cu atât mai impresionantă ținând cont că deținătorul recordului precedent a avut nevoie de încă 31 de meciuri pentru a ajunge la acest număr de reușite.

Dieter Muller a atins pragul de 100 de goluri în 129 de meciuri pentru Köln în 1977.

Gerd Muller, legenda lui Bayern, este următorul pe listă, cu 136 de meciuri. Fostul atacant al Borussiei Dortmund, Lothar Emmerich, a avut nevoie de 140 de partide, iar Uwe Seeler a atins pragul după 157 de meciuri jucate pentru Hamburg.

61
de goluri a marcat Harry Kane în 51 de meciuri disputate pentru Bayern sezonul trecut

Englezul a înscris șase goluri în șapte meciuri în acest start de sezon. Bayern ocupă prima poziție în Bundesliga, cu 10 puncte acumulate în 4 etape.

„Sunt foarte mândru că am ajuns la 101 de goluri în Bundesliga.

Am savurat fiecare secundă din scurta perioadă care a trecut de când am ajuns aici. Când joc alături de acești jucători, voi avea ocazii.

Să ai mai multe goluri decât meciuri jucate este, în mod evident, o statistică excelentă”, a declarat Kane după meci, pentru Sky Germania.

VIDEO. Cele 101 goluri marcate de Harry Kane în Bundesliga

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