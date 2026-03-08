„Trebuie să băgăm la cap” Alex Dobre a identificat problema Rapidului: „Dacă reușim să facem asta, simt că putem fi campioni” +37 foto
Alex Dobre. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
„Trebuie să băgăm la cap” Alex Dobre a identificat problema Rapidului: „Dacă reușim să facem asta, simt că putem fi campioni”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 23:02
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 23:03
  • Rapid - U Craiova 1-1. Alex Dobre (27 de ani) a oferit o primă reacție după remiza din ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1.

Rapid a încheiat primele 30 de etape pe locul 2, la 4 puncte în spatele oltenilor, iar Dobre a identificat acum principala problemă din jocul echipei sale.

Rapid - U Craiova 1-1. Alex Dobre: „Trebuie să avem mai multă răbdare pe construcție, pentru că ne grăbim prea mult”

„Mă bucur enorm că am avut o atitudine foarte bună. Suporterii au fost extraordinari și le mulțumim că au fost alături de noi. Ne doream victoria, dar e bun și un punct.

Trebuie să fructificăm în play-off șansele pe care le avem. Consider că avem o șansă reală, s-a văzut azi. Dacă luptăm, sigur putem fi acolo sus, să reușim ceva frumos, să luăm campionatul.

În play-off va conta să fructifici fiecare ocazie, să intri cu determinare și cu ambiție. Dacă ne prezentăm ca în această seară, simt că putem fi campioni.

Trebuie să avem mai multă răbdare pe construcție, pentru că ne grăbim prea mult. Ar trebui să avem mai multă răbdare, să plimbăm mingea dintr-o parte în alte. Vom îmbunătăți acest lucru în play-off.

Mereu e loc de mai bine. Au fost multe meciuri în care putea lua trei puncte în loc de un punct sau nimic. Sunt lucruri pe care trebuie să le băgăm la cap și să ne îmbunătățim”, a spus Alex Dobre, potrivit digisport.ro.

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dobre a comentat și întreruperea partidei, din cauza gazelor lacrimogene ale Jandarmeriei:

„Devenise foarte greu să respiri, mă usturau ochii, a fost bine că s-a oprit meciul”, a mai spus Dobre.

VIDEO. Golul reușit de la Alex Dobre în Rapid - Craiova 1-1

