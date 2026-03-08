România - Slovacia 32-19 Victorie categorică a „tricolorelor” în grupa EHF Euro Cup. Cum arată clasamentul
Naționala de handbal feminin
Handbal

România - Slovacia 32-19 Victorie categorică a „tricolorelor” în grupa EHF Euro Cup. Cum arată clasamentul

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 22:20
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 22:20
  • România - Slovacia 32-19. Naționala de handbal de feminin a obținut un succes clar în ultima partidă din EHF Euro Cup.

După succesul din deplasare din urmă cu câteva zile, elevele lui Ovidiu Mihăilă s-au impus clar și pe teren propriu, contra naționalei Slovaciei, consolidându-și poziția din clasament.

România - Slovacia 32-19. Victorie fără drept de apel a „tricolorelor”

Slovacia a reușit să conducă în două rânduri în startul partidei, 1-0, respectiv 2-1, iar apoi conducerea a fost preluată de naționala noastră, care s-a desprins treptat, fără a mai ceda până la final.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Sorina Grozav cu 7 goluri, pentru România, respectiv Scipova, Ratvajska și Lancz au avut fiecare câte trei reușite pentru Slovacia.

Rezultatele României până acum:

  • 15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27
  • 19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29
  • 5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32
  • 8 martie 2026: România – Slovacia 32-19

Următoarele meciuri ale României:

  • 8 aprilie: România – Norvegia
  • 12 aprilie: Polonia – România

Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup

LocEchipaMeciuriPuncte
1Norvegia48
2România46
3Polonia42
4Slovacia40

*Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.

  • EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.
  • România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

handbal feminin slovacia romania ehf euro cup ovidiu mihaila
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
