România - Slovacia 32-19 Victorie categorică a „tricolorelor” în grupa EHF Euro Cup. Cum arată clasamentul

România - Slovacia 32-19. Naționala de handbal de feminin a obținut un succes clar în ultima partidă din EHF Euro Cup.

După succesul din deplasare din urmă cu câteva zile, elevele lui Ovidiu Mihăilă s-au impus clar și pe teren propriu, contra naționalei Slovaciei, consolidându-și poziția din clasament.

România - Slovacia 32-19 . Victorie fără drept de apel a „tricolorelor”

Slovacia a reușit să conducă în două rânduri în startul partidei, 1-0, respectiv 2-1, iar apoi conducerea a fost preluată de naționala noastră, care s-a desprins treptat, fără a mai ceda până la final.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Sorina Grozav cu 7 goluri, pentru România, respectiv Scipova, Ratvajska și Lancz au avut fiecare câte trei reușite pentru Slovacia.

Rezultatele României până acum:

15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27

19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29

5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32

8 martie 2026: România – Slovacia 32-19

Următoarele meciuri ale României:

8 aprilie: România – Norvegia

12 aprilie: Polonia – România

Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Norvegia 4 8 2 România 4 6 3 Polonia 4 2 4 Slovacia 4 0

*Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.

EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.

România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.

