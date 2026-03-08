România - Slovacia 32-19 Victorie categorică a „tricolorelor” în grupa EHF Euro Cup. Cum arată clasamentul

- România - Slovacia 32-19. Naționala de handbal de feminin a obținut un succes clar în ultima partidă din EHF Euro Cup.
După succesul din deplasare din urmă cu câteva zile, elevele lui Ovidiu Mihăilă s-au impus clar și pe teren propriu, contra naționalei Slovaciei, consolidându-și poziția din clasament.
România - Slovacia 32-19. Victorie fără drept de apel a „tricolorelor”
Slovacia a reușit să conducă în două rânduri în startul partidei, 1-0, respectiv 2-1, iar apoi conducerea a fost preluată de naționala noastră, care s-a desprins treptat, fără a mai ceda până la final.
Principalele marcatoare ale meciului au fost Sorina Grozav cu 7 goluri, pentru România, respectiv Scipova, Ratvajska și Lancz au avut fiecare câte trei reușite pentru Slovacia.
Rezultatele României până acum:
- 15 octombrie 2025: Norvegia – România 29-27
- 19 octombrie 2025: România – Polonia 34-29
- 5 februarie 2026: Slovacia – România 26-32
- 8 martie 2026: România – Slovacia 32-19
Următoarele meciuri ale României:
- 8 aprilie: România – Norvegia
- 12 aprilie: Polonia – România
Clasamentul din Grupa 1 a EHF Euro Cup
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Norvegia
|4
|8
|2
|România
|4
|6
|3
|Polonia
|4
|2
|4
|Slovacia
|4
|0
*Locurile 1 și 2 vor merge în Final Four.
- EHF Euro Cup este un turneu amical la care participă cele 8 naționale calificate direct la EURO 2026.
- România, Cehia, Slovacia, Turcia și Polonia sunt prezente ca gazde ale turneului final, iar Norvegia, Danemarca și Ungaria participă datorită clasării pe podium de la EURO 2024.