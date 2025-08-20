Real Madrid, fază controversată FOTO: Victorie dintr-un penalty contestat de Osasuna, care acuză că Mbappe a faultat

Real Madrid - Osasuna. 1-0. „Galacticii” au debutat cu victorie în noul sezon al La Liga.

Mbappe a marcat unicul gol din penalty, însă faza a fost contestată de oaspeți, dar și, ulterior, pe rețelele de socializare.

Real Madrid a debutat în noul sezon pe teren propriu, însă succesul obținut la limită a stârnit mai multe controverse.

Real Madrid - Osasuna 1-0 . A fost sau nu penalty la Mbappe?

Mbappe a fost autorul unicului gol al partidei în minutul 51, dintr-o lovitură de la 11 metri, obținută tot de el.

Faza a presupus o acțiune pe partea dreaptă a atacantului francez, care a făcut o fentă în careu și a fost faultat apoi de Juan Cruz, însă pe reluări pare că Mbappe este cel care în calcă primul pe apărător.

Arbitrul Adrian Cordero a dictat imediat penalty, apoi ar urmat intervenția VAR, care a menținut decizia „centralului”.

Mbappe a trimis în colțul opus celui în care a sărit portarul și a reușit să aducă, prin acest gol, prima victorie a sezonului, în fața propriilor suporteri.

Mi s-a părut foarte clar că nu a fost penalty. Privind din nou faza, Mbappe l-a călcat pe Juan Cruz și apoi l-a lovit cu piciorul. Nu a fost penalty. Alessio Lisci, antrenor Osasuna

