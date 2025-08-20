Real Madrid, fază controversată  FOTO: Victorie dintr-un penalty contestat de Osasuna, care acuză că Mbappe a faultat +11 foto
Kylian Mbappe
Real Madrid, fază controversată FOTO: Victorie dintr-un penalty contestat de Osasuna, care acuză că Mbappe a faultat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.08.2025, ora 15:24
alt-text Actualizat: 20.08.2025, ora 15:31
  • Real Madrid - Osasuna. 1-0. „Galacticii” au debutat cu victorie în noul sezon al La Liga.
  • Mbappe a marcat unicul gol din penalty, însă faza a fost contestată de oaspeți, dar și, ulterior, pe rețelele de socializare.

Real Madrid a debutat în noul sezon pe teren propriu, însă succesul obținut la limită a stârnit mai multe controverse.

Andrei Ivan, gol la debut! FOTO: Cum a sărbătorit românul prima reușită în tricoul lui Panserraikos
Andrei Ivan, gol la debut! FOTO: Cum a sărbătorit românul prima reușită în tricoul lui Panserraikos
Andrei Ivan, gol la debut! FOTO: Cum a sărbătorit românul prima reușită în tricoul lui Panserraikos

Real Madrid - Osasuna 1-0. A fost sau nu penalty la Mbappe?

Mbappe a fost autorul unicului gol al partidei în minutul 51, dintr-o lovitură de la 11 metri, obținută tot de el.

Faza a presupus o acțiune pe partea dreaptă a atacantului francez, care a făcut o fentă în careu și a fost faultat apoi de Juan Cruz, însă pe reluări pare că Mbappe este cel care în calcă primul pe apărător.

Arbitrul Adrian Cordero a dictat imediat penalty, apoi ar urmat intervenția VAR, care a menținut decizia „centralului”.

Penalty-ul obținut de Mbappe în Real Madrid - Osasuna 1-0
Penalty-ul obținut de Mbappe în Real Madrid - Osasuna 1-0

Mbappe a trimis în colțul opus celui în care a sărit portarul și a reușit să aducă, prin acest gol, prima victorie a sezonului, în fața propriilor suporteri.

Mi s-a părut foarte clar că nu a fost penalty. Privind din nou faza, Mbappe l-a călcat pe Juan Cruz și apoi l-a lovit cu piciorul. Nu a fost penalty. Alessio Lisci, antrenor Osasuna

VIDEO. „Lumini și Umbre", ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las"

Ce jucător scoate FCSB de pe listă Aducerea lui Thiam și reîntoarcerea lui Dawa din octombrie obligă campioana să elibereze un loc. Pe cine a ales să sacrifice
Superliga
14:33
Ce jucător scoate FCSB de pe listă Aducerea lui Thiam și reîntoarcerea lui Dawa din octombrie obligă campioana să elibereze un loc. Pe cine a ales să sacrifice
Ce jucător scoate FCSB de pe listă Aducerea lui Thiam și reîntoarcerea lui Dawa din octombrie obligă campioana să elibereze un loc. Pe cine a ales să sacrifice
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
Stranieri
14:18
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz

Real Madrid PENALTY osasuna la liga kylian mbappe penalty controversat
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Campionate
20.08
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Cum am ajuns să ne surclaseze și Cipru? Preliminariile europene au o concluzie umilitoare: Cipru e peste Portugalia și Olanda, România e egala Albaniei
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Superliga
20.08
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele"  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
Conference League
20.08
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele" Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele"  Petrescu, înainte de partida cu Hacken din  play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
Europa League
20.08
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o
11:32
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
Pericol pentru FCSB Cine e playmakerul lui Aberdeen? A debutat ca profesionist când avea 17 ani, la PSG, înconjurat de staruri
11:24
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
Cine transmite meciurile românilor FCSB joacă azi în Europa League, iar CFR Cluj și U Craiova în Conference League
11:45
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
Ligue 1 se vede și în România! O platformă de streaming a cumpărat drepturile TV pentru campionatul din Franța » Controversa în care a fost implicată
10:57
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Palmer se luptă cu francezii! VIDEO. Motivul bizar pentru care englezul a fost reclamat în justiție de o podgorie faimoasă
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor" la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Stranieri
20.08
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor" la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor" la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Superliga
20.08
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre  situația lui Dinamo
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua"
Europa League
20.08
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua"
Haos cu Ngezana, Radunovic și Baba Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză + FCSB a mers cu un autocar pe care scria „Steaua"
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Campionate
20.08
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani

fcsb 105 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 20 rapid 37 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 14 farul constanta 7

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
21.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
