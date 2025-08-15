Liverpool e și mai tare! Azi începe Premier League. Campioana e favorită la titlu. Se vor opune Arsenal, City și Chelsea?
Liverpool, campioana sezonului trecut. Căpitanul Van Dijk a ridicat trofeul. În stânga, Diogo Jota, stins din viață pe 3 iulie Foto: Imago
Liverpool e și mai tare! Azi începe Premier League. Campioana e favorită la titlu. Se vor opune Arsenal, City și Chelsea?

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 09:52
alt-text Actualizat: 15.08.2025, ora 11:43
  • Premier League demarează vineri seară, de la ora 22:00, cu Liverpool - Bournemouth, într-o primă etapă dominată de meciul de foc Manchester United - Arsenal, duminică. 
  • Campionatul în care cota jucătorilor depășește 12 miliarde de euro și drepturile TV se apropie de 8 miliarde o are pe Liverpool și mai solidă, principala candidată la locul 1. 
  • Dacă vor învinge din nou, „The Reds” vor reuși primele titluri legate în elita Angliei după mai mult de patru decenii.

Cel mai puternic campionat din lume. Jamie Carragher, fostul stoper al lui Liverpool, azi unul dintre analiștii britanici de top, nici nu are nevoie de multe cuvinte când îl prezintă la Sky Sports:

„Premier League e la alt nivel față de orice altceva în fotbalul mondial”.

Premier League, campionatul miliardelor

Câteva cifre spun totul despre această ligă.

  • 7,8 miliarde de euro plătesc Sky și TNT Sports numai în Marea Britanie pentru noile drepturi de televiziune (2025-2029). 
  • 2,4 miliarde au investit cele 20 de cluburi pentru achiziții în această vară (mai sunt două săptămâni). Și au vândut de 1,34 miliarde. 
  • 180 de milioane valorează cel mai scump jucător, Erling Haaland (Manchester City), cota medie fiind de 20,3 milioane. 
12,24 miliarde de euro
valorează cei 605 jucători din Premier League, potrivit Transfermarkt

Liverpool s-a întărit și mai mult: marea favorită la titlul Premier League

Liverpool nu e echipa cu cea mai mare cotă pe Transfermarkt, nu a fost nici sezonul trecut, dar e cea mai bună.

Campioana care nu părea să sufere după plecarea lui Jurgen Klopp, cucerind titlul cu Arne Slot, s-a întărit și mai mult, cheltuind pentru transferuri până acum aproape 300 de milioane.

71,07% este procentul
jucătorilor străini din prima liga engleză (430 din 605)

L-a adus și pe Florian Wirtz (Leverkusen), mijlocaș ofensiv, unul dintre cei mai la modă jucători europeni. Și pe vârful Hugo Ekitike (Frankfurt), și pe fundașii laterali Jeremie Frimpong (Leverkusen) și Milos Kerkez (Bournemouth).

Dorind insistent alt atacant, pe Alexander Isak (Newcastle), pentru care e pregătită să facă record în mercato PL: 150 de milioane! După ce i s-a refuzat oferta de 138 de milioane.

Chiar dacă a pierdut Supercupa Angliei, 2-2, 2-3 la penalty-uri în fața surprinzătoarei Crystal Palace, rămâne marea favorită pentru 2025-2026.

Florian Wirtz, noul număr 7 al lui Liverpool Foto: Imago Florian Wirtz, noul număr 7 al lui Liverpool Foto: Imago
Florian Wirtz, noul număr 7 al lui Liverpool Foto: Imago

Ar fi întâia „dublă” a lui Liverpool în 34 de ani de Premier League și o premieră de titluri legate de roșii în elita Angliei după mai mult de patru decenii, de la „tripla” 1982-1983-1984.

Ar fi un titlu în memoria lui Diogo Jota, atacantul portughez stins din viață pe 3 iulie, la doar 28 de ani. El și fratele său Andre Silva (25) au murit într-un accident rutier.

43% dintre fanii
care au participat la sondajul Sky Sports cred că Liverpool va fi și în 2026 campioană. 19% au votat Arsenal, 13% Chelsea, 10% City și 15% alte echipe

Cum se va descurca Guardiola într-un Premier axat pe contraatac?

Marea întrebare: cum vor reacționa principalele contracandidate, Arsenal, Manchester City și Chelsea, locurile 2, 3 și 4 stagiunea precedentă?

Dar dezamăgirile Premier League 2024-2025, Manchester United (poziția a 15-a) și Tottenham (17)?

Pep Guardiola, la startul celui de-al 10-lea sezon al său la Manchester City Foto: Imago Pep Guardiola, la startul celui de-al 10-lea sezon al său la Manchester City Foto: Imago
Pep Guardiola, la startul celui de-al 10-lea sezon al său la Manchester City Foto: Imago

După patru titluri consecutive, șase în total, Pep Guardiola a cedat neașteptat campionatul anterior. Va reuși acum să-și modeleze strategia pentru a recuceri Premier?

25,7 ani
reprezintă media de vârstă a jucătorilor din Premier League

E un campionat intens, bazat pe contraatac, înregistrându-se 775 de asemenea acțiuni în 2024-2025, aproape dublu față de precedentul an competițional, potrivit statisticienilor de la Opta.

Din aceste 775 de contraatacuri, 112 s-au încheiat cu goluri marcate, 31 peste 2023-2024.

Radu Drăgușin vine după o gravă accidentare

Un singur jucător român în Premier League, același ca stagiunea trecută. Radu Drăgușin.

Stoperul lui Tottenham, 23 de ani, nu a mai evoluat din 30 ianuarie, după grava accidentare suferită la genunchiul drept, ruptură a ligamentului încrucișat anterior. E așteptat să revină în această toamnă.

Radu Drăgușin nu va mai purta 6 pe tricou la Tottenham. Va avea 3 din acest an Foto: Instagram Radu Drăgușin nu va mai purta 6 pe tricou la Tottenham. Va avea 3 din acest an Foto: Instagram
Radu Drăgușin nu va mai purta 6 pe tricou la Tottenham. Va avea 3 din acest an Foto: Instagram

Adrian Mazilu, 19 ani, e sub contract cu Brighton, dar înregistrat la echipa U21.

TELEVIZARE. Elita Angliei, live pe Voyo

După Eurosport și Digi Sport, Premier League se mută din nou. Începând cu acest sezon, meciurile din prima ligă engleză vor putea fi urmărite în direct pe platforma online Voyo.

Prima etapă de Premier League

Vineri, 15 august

  • 22:00, Liverpool - Bournemouth

Sâmbătă, 16 august

  • 14:30, Aston Villa - Newcastle
  • 17:00, Brighton - Fulham
  • 17:00, Sunderland - West Ham
  • 17:00, Tottenham - Burnley
  • 19:30, Wolverhampton - Manchester City

Duminică, 17 august

  • 16:00, Nottingham Forest - Brentford
  • 16:00, Chelsea - Crystal Palace
  • 18:30, Manchester United - Arsenal

Luni, 18 august

  • 22:00, Leeds - Everton

Top 5 achiziții Premier League

Nume (fost club)Club actualSumă
1. Florian Wirtz (Leverkusen)Liverpool125 milioane €
2. Hugo Ekitike (Frankfurt)Liverpool80 milioane €
3. Benjamin Sesko (Leipzig)Manchester United76,5 milioane €
4. Bryan Mbeumo (Brentford)Manchester United75 milioane €
5. Matheus Cunha (Wolverhampton)Manchester United74,2 milioane €

Top 5 vânzări Premier League

Nume (fost club)Club actualSumă
1. Bryan Mbeumo (Brentford)Manchester United75 milioane €
2. Matheus Cunha (Wolverhampton)Manchester United74,2 milioane €
3. Mohammed Kudus (West Ham)Tottenham63,8 milioane €
4. Joao Pedro (Brighton)Chelsea63,7 milioane €
5. Anthony Elanga (Nottingham)Newcastle61,4 milioane €

Top 5 Europa valori campionate

  • 1. Premier League (Anglia) - 12,24 miliarde de euro
  • 2. LaLiga (Spania) - 5,31 miliarde
  • 3. Serie A (Italia) - 5,22 miliarde
  • 4. Bundesliga (Germania) - 4,36 miliarde
  • 5. Ligue 1 (Franța) - 3,62 miliarde

Top 5 cluburi Premier League

  • 1-2. Manchester City - 1,32 miliarde de euro
  • Arsenal - 1,32 miliarde
  • 3. Chelsea - 1,17 miliarde
  • 4. Liverpool - 1,04 miliarde
  • 5. Manchester United - 892,2 milioane

