Simona Halep a rupt înțelegerea! Fosta sportivă a reziliat contractul cu AnimaWings: „Regret situația în care s-a ajuns”
Simona Halep. Foto: Facebook.com
Diverse

Simona Halep a rupt înțelegerea! Fosta sportivă a reziliat contractul cu AnimaWings: „Regret situația în care s-a ajuns”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 13:24
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 14:09
  • Simona Halep (35 de ani) a transmis că a hotărât să-și rezilieze contractul cu AnimaWings, după situația drastică în care a ajuns compania aeriană.
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Firma alături de care fostul lider WTA avea un parteneriat și-a cerut miercuri intrarea în insolvență, fiind implicată în mii de procese, majoritatea pentru despăgubiri, conform hotnews.ro.

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Simona Halep: „Regret situația în care s-a ajuns”

Ulterior, compania și-a retras toate zborurile, la doar o zi distanță de la cererea pentru insolvență, iar acum Halep anunță retragerea din parteneriat.

„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informațiile apărute în spațiul public despre situația prin care trece Anima Wings. Am așteptat înainte de a avea o poziție publică pentru a înțelege cât mai bine situația și pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declarații înainte de a ști exact care este situația și care sunt pașii pe care îi pot face.

Şi eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credinţă, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc.

Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale.

Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație.

Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare.

Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Ţin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat.

Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă și nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenţii.

Regret situația în care s-a ajuns şi sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede”, a transmis Simona Halep, printr-un Instastory.

Postarea Simonei Halep pe Instastory. Foto: capturi instagram.com Postarea Simonei Halep pe Instastory. Foto: capturi instagram.com
Postarea Simonei Halep pe Instastory. Foto: capturi instagram.com
Postarea Simonei Halep pe Instastory. Foto: capturi instagram.com Postarea Simonei Halep pe Instastory. Foto: capturi instagram.com
Postarea Simonei Halep pe Instastory. Foto: capturi instagram.com

Fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros a devenit ambasador al companiei românești în luna mai a acestui an.

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