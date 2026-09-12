Minune pe teren Un fotbalist a avut genunchiul făcut praf, a riscat amputarea și  a jucat din nou după 6 operații și 717 zile!

- Ollie Harfield, 28 de ani, a revenit după 23 de luni de calvar, timp petrecut în operații și o lungă recuperare.
- Ce e mai important, și-a salvat piciorul și a reușit să-și reia cariera întreruptă brutal, după o accidentare rarisimă în fotbal.
Ollie Harfield, un fotbalist englez care a trecut printr-o perioadă cumplită, dar care a reușit să răstoarne estimările tuturor medicilor, atingând imposibilul: a jucat din nou după mai mult de 23 de luni de suferință!
9 doctori i-au zis lui Harfield că nu va mai juca. „Imposibilul este pentru mine posibil”
Fundașul stânga în vârstă de 28 de ani al echipei Aldershot Town (liga a 5-a insulară) a suferit o accidentare foarte rară. Și nouă doctori i-au spus că nu va mai alerga niciodată într-un meci. A făcut-o!
Ollie a postat un videoclip pe Instagram, filmul întregii povești, de la duelul care a provocat dezastrul până la clipa în care a purtat din nou tricoul roș-albastru și a sprintat în iarbă după minge.
„Imposibilul este pentru mine posibil”, a comentat el. „M-am întors după 717 zile”.
Harfield: „Genunchiul era îndreptat în altă direcție”
Totul a pornit de la atacul său asupra unui adversar, foarte aproape de marginea terenului.
A părut un umăr la umăr corect, dar el a călcat greșit în urma impactului și atunci i-a cedat genunchiul stâng.
„Mi s-a prins piciorul în gazon într-un duel, am căzut și am văzut că genunchiul era îndreptat în altă direcție”, a spus el, potrivit Marca.
Evident, am fost dus de urgență la spital și mi-am dat seama că mi-am rupt tot ce era de imaginat. Am aflat și că aș fi putut să-mi pierd piciorul din cauza accidentării. A fost foarte grav, dar e incredibil să fiu aici acum și să fi depășit deja acea etapă Ollie Harfield, jucător Aldershot Town
Toate ligamentele genunchiului lui Harfield au fost rupte!
Nu a fost o ruptură obișnuită la ligamentele încrucișate. Totul a fost făcut praf în interiorul genunchiului.
Iată ce a îndurat Harfield. A descris amploarea leziunilor și efectul lor înfiorător:
- „Ligament încrucișat anterior, ligament colateral medial, ligament încrucișat posterior, ligament colateral lateral, menisc”. Erau rupte! Plus „luxație completă a genunchiului”.
Ce a urmat?
- „Șase intervenții chirurgicale. Proceduri sub anestezie. Artroscopii, îndepărtarea țesutului cicatricial. Îndepărtarea șuruburilor. Sânge, transpirație, lacrimi”.
A riscat amputarea piciorului la un moment dat. În cele din urmă, a scăpat de acest pericol.
„O experiență suprarealistă”
La revenire, a evoluat 34 de minute într-o partidă cu West Ham U21 în National League Cup, spectatorii aplaudându-l în picioare.
„O experiență suprarealistă. Este ceva la care mă gândesc de doi ani”, a afirmat Harfield pentru BBC Radio Surrey.
„Am fost ovaționat când am intrat pe teren și, evident, când am fost înlocuit.
A fost tot ce am visat în ultimii doi ani. Abia aștept să joc într-un meci din National League (D5), în fața unui stadion plin”.