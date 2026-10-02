GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski FOTO-VIDEO. Am vizitat la Varșovia clubul unde a crescut căpitanul Poloniei 7 ani la juniori: „Mă întorceam acasă plin de noroi”

Robert Lewandowski a învățat fotbal la micul club de juniori UKS Varșovia Warszawa, de la 9 la 16 ani. Acolo a fost baza carierei sale.

GOLAZO.ro a văzut azi locul copilăriei și adolescenței starului Poloniei, rivalul „tricolorilor” în Liga Națiunilor.

Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Robert Lewandowski, 38 de ani, cel mai emblematic jucător al Poloniei ultimelor două decenii, va conduce și diseară naționala alb-roșie.

Golgheterul și recordmanul de selecții all-time va fi căpitan împotriva „tricolorilor” la Varșovia, în Liga Națunilor.

89 de goluri și 38 de pase decisive are Lewandowski în 169 de selecții la naționala Poloniei

Lewandowski a jucat 7 ani la juniori pe un teren de pământ la Varșovia

Aici, la Varșovia, s-a născut Lewandowski pe 21 august 1988. Și tot aici a început fotbalul.

Între 1997 și 2004, timp de șapte ani, a crescut la clubul UKS Varșovia Warszawa, o școală de copii și juniori creată în 1959.

Starul a povestit în trecut ce a însemnat copilăria și adolescența lui acolo. Exista un singur teren, de pământ, care se transforma în noroi când ploua.

Tatăl lui Lewandowski, totul pentru el: „Patru ore într-o zi de antrenament”.

„Locuiam la o oră distanță de club, atât trebuia să conducă tata până acolo.

Și nu doar atât. Mă aștepta două ore, cât dura antrenamentul, apoi ne întorceam altă oră până acasă. În total, patru ore într-o zi de antrenament. Ajungeam acasă la 10 seara”, și-a amintit Lewy într-un interviu pentru The Players’ Tribune.

„Dacă n-aș fi avut părinți dispuși să mă ducă acolo, visul meu legat de fotbal s-ar fi sfârșit chiar înainte de a începe”.

Nu a uitat nici cum putea fi o ședință de pregătire. ”Clubul nu avea vestiare, așa că alergam deseori prin ploaie și mă întorceam în mașină plin de noroi”.

Lewandowski: „Cine știe, poate succesorul meu este unul dintre acești copii?”

A părăsit UKS Varșovia la 16 ani, a trecut la seniori, având o carieră extraordinară: Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona.

S-a întors de mai multe ori la clubul copilăriei. Să discute cu copiii, să-i inspire.

În 2019, când era la Bayern, a postat pe Instagram o fotografie cu el și copiii Varșoviei Warszawa.

Mesajul său: „Aici am făcut primii pași în fotbal. Cine știe, poate succesorul meu este unul dintre acești copii?”.

Am văzut clubul în care a învățat fotbal Lewandowski. Nu mai e teren de pământ. E sintetic

GOLAZO.ro a fost în ziua meciului la Varșovia Warszawa. Nu departe de centrul istoric, la 1,5 kilometri.

E vizavi de stadionul Poloniei Varșovia, echipa lui Olisadebe care elimina Dinamo în 2000 din preliminariile Ligii Campionilor.

Tot un singur teren are și acum micul club de juniori, dar nu mai e de pământ. E sintetic. Rezistă mult mai bine acum la ploaie.

Exact când am apărut noi, o grupă de 14-15 ani era în plin antrenament.

Lângă teren, un simbol al istoriei orașului. Fortul Traugutta, care aparținea de sistemul de apărare al Varșoviei, ridicat în 1847.

Panoul pozelor lui Lewandowski și un mesaj: „Formarea contează”

Încă de la intrare, aflai de pe un panou ce înseamnă Varșovia Warszawa. Clubul la care Lewandowski învățase fotbal timp de 7 ani la copii și juniori.

Un panou cu multe poze ale lui Lewy aici, când era mic, în tricoul galben-roșu.

Câteva cuvinte te atrăgeau, scrise cu litere mai mari: „Szkolenie ma znaczenie”. „Formarea contează”.

Acum, micul club are peste 850 de copii, și nu doar la fotbal (masculin și feminin), ci și la handbal și volei.

„Copiii vin aici gândindu-se că pot ajunge la fel de mari ca Lewandowski”

O tânără, Karolina Kolodziejska, ne-a întâmpinat. Este antrenoare la o grupă de fete a Varșoviei. S-a scuzat că nu vorbește prea bine engleza, dar a spus câteva cuvinte despre club.

Concluzia ei asupra importanței lui Lewandowski: „Copiii vin aici gândindu-se că, dacă muncesc mult, pot ajunge într-o zi la fel de mari ca Robert. E modelul lor”.

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