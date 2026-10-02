GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski FOTO-VIDEO. Am vizitat la Varșovia clubul unde a crescut căpitanul Poloniei 7 ani la juniori: „Mă întorceam acasă plin de noroi” +16 foto
Imagine din dronă cu clubul de juniori unde a crescut Lewandowski la Varșovia. Foto: Raed Krishan
Nationala

GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski FOTO-VIDEO. Am vizitat la Varșovia clubul unde a crescut căpitanul Poloniei 7 ani la juniori: „Mă întorceam acasă plin de noroi”

alt-text Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 16:16
  • Robert Lewandowski a învățat fotbal la micul club de juniori UKS Varșovia Warszawa, de la 9 la 16 ani. Acolo a fost baza carierei sale. 
  • GOLAZO.ro a văzut azi locul copilăriei și adolescenței starului Poloniei, rivalul „tricolorilor” în Liga Națiunilor.
  • Polonia - România se joacă vineri, de la 21:45, meci transmis în direct de Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Robert Lewandowski, 38 de ani, cel mai emblematic jucător al Poloniei ultimelor două decenii, va conduce și diseară naționala alb-roșie.

Marea afacere „Narodowy” GOLAZO.ro a survolat cu drona „inima” Varșoviei, arena unde se va juca Polonia - România. Spectaculoasă și profitabilă
Citește și
Marea afacere „Narodowy” GOLAZO.ro a survolat cu drona „inima” Varșoviei, arena unde se va juca Polonia - România. Spectaculoasă și profitabilă
Citește mai mult
Marea afacere „Narodowy” GOLAZO.ro a survolat cu drona „inima” Varșoviei, arena unde se va juca Polonia - România. Spectaculoasă și profitabilă

Golgheterul și recordmanul de selecții all-time va fi căpitan împotriva „tricolorilor” la Varșovia, în Liga Națunilor.

89 de goluri
și 38 de pase decisive are Lewandowski în 169 de selecții la naționala Poloniei

Lewandowski a jucat 7 ani la juniori pe un teren de pământ la Varșovia

Aici, la Varșovia, s-a născut Lewandowski pe 21 august 1988. Și tot aici a început fotbalul.

Între 1997 și 2004, timp de șapte ani, a crescut la clubul UKS Varșovia Warszawa, o școală de copii și juniori creată în 1959.

Starul a povestit în trecut ce a însemnat copilăria și adolescența lui acolo. Exista un singur teren, de pământ, care se transforma în noroi când ploua.

GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (15).jpg
GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (15).jpg

Galerie foto (16 imagini)

GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (1).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (2).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (3).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (4).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Tatăl lui Lewandowski, totul pentru el: „Patru ore într-o zi de antrenament”.

„Locuiam la o oră distanță de club, atât trebuia să conducă tata până acolo.

Și nu doar atât. Mă aștepta două ore, cât dura antrenamentul, apoi ne întorceam altă oră până acasă. În total, patru ore într-o zi de antrenament. Ajungeam acasă la 10 seara”, și-a amintit Lewy într-un interviu pentru The Players’ Tribune.

„Dacă n-aș fi avut părinți dispuși să mă ducă acolo, visul meu legat de fotbal s-ar fi sfârșit chiar înainte de a începe”.

Nu a uitat nici cum putea fi o ședință de pregătire. ”Clubul nu avea vestiare, așa că alergam deseori prin ploaie și mă întorceam în mașină plin de noroi”.

Lewandowski: „Cine știe, poate succesorul meu este unul dintre acești copii?”

A părăsit UKS Varșovia la 16 ani, a trecut la seniori, având o carieră extraordinară: Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona.

S-a întors de mai multe ori la clubul copilăriei. Să discute cu copiii, să-i inspire.

În 2019, când era la Bayern, a postat pe Instagram o fotografie cu el și copiii Varșoviei Warszawa.

Mesajul său: „Aici am făcut primii pași în fotbal. Cine știe, poate succesorul meu este unul dintre acești copii?”.

Am văzut clubul în care a învățat fotbal Lewandowski. Nu mai e teren de pământ. E sintetic

GOLAZO.ro a fost în ziua meciului la Varșovia Warszawa. Nu departe de centrul istoric, la 1,5 kilometri.

E vizavi de stadionul Poloniei Varșovia, echipa lui Olisadebe care elimina Dinamo în 2000 din preliminariile Ligii Campionilor.

Tot un singur teren are și acum micul club de juniori, dar nu mai e de pământ. E sintetic. Rezistă mult mai bine acum la ploaie.

Exact când am apărut noi, o grupă de 14-15 ani era în plin antrenament.

Lângă teren, un simbol al istoriei orașului. Fortul Traugutta, care aparținea de sistemul de apărare al Varșoviei, ridicat în 1847.

Panoul pozelor lui Lewandowski și un mesaj: „Formarea contează”

Încă de la intrare, aflai de pe un panou ce înseamnă Varșovia Warszawa. Clubul la care Lewandowski învățase fotbal timp de 7 ani la copii și juniori.

Un panou cu multe poze ale lui Lewy aici, când era mic, în tricoul galben-roșu.

Câteva cuvinte te atrăgeau, scrise cu litere mai mari: „Szkolenie ma znaczenie”. „Formarea contează”.

Acum, micul club are peste 850 de copii, și nu doar la fotbal (masculin și feminin), ci și la handbal și volei.

GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (16).jpg
GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (16).jpg

Galerie foto (16 imagini)

GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (1).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (2).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (3).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (4).jpg GOLAZO.RO, pe urmele lui Lewandowski la Varșovia FOTO Raed Krishan (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

„Copiii vin aici gândindu-se că pot ajunge la fel de mari ca Lewandowski”

O tânără, Karolina Kolodziejska, ne-a întâmpinat. Este antrenoare la o grupă de fete a Varșoviei. S-a scuzat că nu vorbește prea bine engleza, dar a spus câteva cuvinte despre club.

Concluzia ei asupra importanței lui Lewandowski: „Copiii vin aici gândindu-se că, dacă muncesc mult, pot ajunge într-o zi la fel de mari ca Robert. E modelul lor”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
polonia romania robert lewandowski liga natiunilor scoala de fotbal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:48
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
România, sub Arabia Saudită Prăbușire în clasamentul FIFA » „Tricolorii” au ajuns din nou pe cea mai slabă poziție din istorie
09:00
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
„Știam că Hagi se simte groaznic” Gestul selecționerului Poloniei după 6-0 cu noi. Ce a spus pentru GOLAZO.ro
09:53
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
„Hagi ne-a mințit atâția ani” Analiză fără menajamente după Polonia - România 6-0: „Cei mai scumpi jucători ai noștri au fost jaloane”
09:53
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
A dat de pâmânt cu Drăgușin Făcut praf de fostul selecționer după eliminarea din Polonia - România 6-0: „Când aleargă, seamănă cartofi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Top stiri
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Nationala
02.10
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Citește mai mult
Hagi, în istoria neagră a naționalei „Regele” e  singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Nationala
00:48
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Citește mai mult
Hagi, întrebat dacă își dă demisia Răspunsul selecționerului și mărturisirea făcută: „Durerea e prea mare”
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Liga Națiunilor
02.10
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
Citește mai mult
Polonia - România 6-0 „Tricolorii”, demolați la Varșovia! Lewandowski ne-a adus al treilea eșec consecutiv
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
02.10
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share