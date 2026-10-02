Dinamo, spectacol în amical Ofensiva „câinilor” a ieșit la rampă: cine au fost marcatorii

- Dinamo a învins azi formația de ligă secundă Metaloglobus într-un amical, cu scorul de 4-0.
Partida s-a disputat în cantonamentul de la Săftica și a fost închisă presei și fanilor.
Golurile liderului Superligii au fost marcate de Karamoko (39), Hintsa (75), Diogo Pinto (81) și Mazilu (85).
- Dinamo: Roșca – Benavides, Pascual, Fetai, Radu – Armstrong, Soro, Verreth, Pinto – Zandbergen, Karamoko
- Rezerve: Ungureanu, Din-Licaciu, Opriș, Mărginean, Mazilu, Tarbă, Hintsa
- Antrenor: Nuno Campos
- Metaloglobus: Ailenei - Sava, Pojar, Caramalău, Martac - A. Irimia, Purece, Pandele, Neacșu, Gutierrez - Constantinescu
- Antrenor: Ianis Zicu
La Metaloglobus a jucat și Alex Irimia, mijlocaș împrumutat de la roș-albi.
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Dinamo va evolua vinerea viitoare în etapa #11 din Liga 1, în deplasare la Sepsi, de la ora 21:00.