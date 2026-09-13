„Habar n-am de ce fac asta” VIDEO. Ritualul lui Zverev îi scoate din minți pe adversari: „E evident că nu doar pe mine mă deranjează”

Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP) are un ritual care îi scoate din ritm pe adversari înaintea fiecărui serviciu.

Karen Khachanov (30 de ani, #50 ATP) spune că germanul bate mingea de atât de mult încât adversarul nu mai știe când să se pregătească pentru retur.

Explicația surprinzătoare a lui Zverev, mai jos.

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Sezon de excepție pentru Zverev. Campion la Roland Garros și finalist la Wimbledon, germanul mai are acum un singur pas până la al doilea trofeu major al carierei. Va trebui să-l învingă pe Ben Shelton în finala US Open.

Khachanov, exasperat de ritualul lui Zverev: „Bate mingea de încă 12 ori”

Khachanov consideră că obiceiul germanului îi poate destabiliza pe adversari. Rusul spune că jucătorul aflat la retur trebuie să ghicească momentul în care Zverev va trece, în sfârșit, la serviciu.

„În ceea ce privește modul în care bate mingea înainte de a servi, este evident că nu doar pe mine mă deranjează. Mulți jucători se simt incomod din cauza asta, pentru că durează foarte mult. Nu știi exact când să te pregătești pentru serviciu.

Ești pregătit și, dintr-o dată, bate mingea încă de 12 ori. Atunci trebuie să faci din nou «split step»-ul și să te pregătești din nou. Și asta se întâmplă practic la fiecare punct.

În cele din urmă, dacă respectă regulile și timpul permis între puncte, nu pot spune nimic împotrivă, pentru că respectă normele. Dacă depășește timpul, primește un avertisment. E atât de simplu”, a spus Khachanov, potrivit puntodebreak.com.

On sam nie ma pojęcia, jak i kiedy to robi xd



Alexander Zverev przyznał, że w sumie nie wie, jakim cudem zdołał kozłować piłkę przed serwisami na #USOpen2026 ponad DZIESIĘĆ TYSIĘCY RAZY 😆#USOpen pic.twitter.com/i4S89Ikj8n — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) September 12, 2026

Ar trebui arbitrul de scaun să-l sancționeze pe Zverev?

Khachanov recunoaște că și el ajunge uneori aproape de limita de timp. Consideră că este responsabilitatea arbitrului de scaun să ia o decizie în aceste cazuri.

„Nu sunt genul de jucător care i-ar cere arbitrului de scaun să fie atent la asta. Nu-mi place să fac asta și nici nu-mi place când o fac adversarii.

Mi s-a spus că îmi ia în medie 12 sau 15 secunde între puncte. Poate că, după câteva schimburi lungi, se poate întâmpla să fiu foarte aproape de limita de timp la anumite turnee și atunci adversarul să se plângă sau să spună ceva în legătură cu asta”, a explicat rusul.

Consider că este responsabilitatea arbitrului de scaun să observe, să fie atent și să ia măsurile necesare. Așadar, depinde de el, nu de mine. Karen Khachanov, semifinalist US Open

Alexander Zverev: „Nu o fac intenționat”

Zverev spune că nu folosește ritualul pentru a trage de timp. Susține că nici măcar nu știe de ce a ajuns să facă asta atât de des.

„Habar n-am de ce. Nu o fac intenționat. Am văzut statistica: am bătut mingea de 12.000 de ori sau cam așa ceva. E destul de amuzant.

Nu le număr în minte și nici nu încerc să ajung la un număr anume. Nu știu de ce a crescut atât de mult. Cred că în semifinală a scăzut din nou, pentru că am văzut înainte de meci și m-am gândit: «Bine, trebuie să fie mai puține».

Apoi uit de asta din când în când și numărul crește din nou până la nu știu ce cifră. Habar n-am ce mă face să mă opresc și să mă gândesc: «Bine, acum am scos-o și pot să servesc». Sincer, habar n-am”, a spus Zverev.

6-3, 7-6(7), 7-6(6) a fost scorul meciului dintre Alexander Zverev și Karen Khachanov. Germanul l-a învins pe rus după aproape trei ore de joc

Parcursul lui Alexander Zverev până în finala US Open 2026:

Turul I: 6-4, 3-6, (7)6-7, 7-5, 6-4 cu Lorenzo Sonego (#89 ATP)

Turul II: 6-4, 4-6, 7-6(3), (3)6-7, 6-3 cu Quentin Halys (#52 ATP)

Turul III: 6-2, 7-6(2), 6-2 cu Alejandro Tabilo (#28 ATP)

Optimi: 6-2, 6-2, 7-6(3) cu Luciano Darderi (#22 ATP)

Sferturi: 6-2, 7-5, 6-1 cu Botic Van De Zandschulp (#70 ATP)

Semifinale: 6-3, 7-6(7), 7-6(6) cu Karen Khachanov (#50 ATP).

Finala US Open dintre Alexander Zverev și Ben Shelton va avea loc duminică, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis în direct pe Eurosport 1.

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