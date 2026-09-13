Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA) și-a pierdut cumpătul în mai multe rânduri în finala US Open cu Elena Rybakina (27 de ani, #2 WTA), scor 4-6, 7-5, 2-6.

Unul dintre gesturile sale a fost aproape să provoace un incident grav.

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Nervoasă, Sabalenka a trimis o minge în tribune în primul set și a fost avertizată. Mai târziu, a lovit din nou mingea cu furie, iar aceasta a trecut la mică distanță de un cameraman aflat în spatele terenului.

Aryna Sabalenka, un car de nervi în finala US Open: „Am vrut să eliberez toată dezamăgirea”

Momentul a amintit de episodul din 2020, când Novak Djokovic a fost descalificat de la US Open după ce a lovit accidental o arbitră de linie cu o minge.

În cazul sportivei din Belarus, mingea nu a lovit pe nimeni, astfel că partida a continuat. Situația ar fi putut deveni mult mai serioasă dacă traiectoria ar fi fost ușor diferită.

VIDEO. Sabalenka și-a pierdut cumpătul în timpul finalei

La reacción de Sabalenka: pic.twitter.com/Ce7cgMX5IJ — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2026

Sabalenka a fost vizibil frustrată și după ultimul punct. După ce a felicitat-o pe Rybakina, și-a izbit racheta de teren, apoi s-a retras lângă echipa sa.

În momentul în care un cameraman s-a apropiat pentru a o filma de aproape, Sabalenka i-a făcut semn să se îndepărteze și i-a strigat: „Fuck off, man!” („Du-te dracului, omule”).

Aryna Sabalenka no tenía muchas ganas de que la filmen...



🗣 "Fuck off" pic.twitter.com/S9fSAq43pq https://t.co/uy4X2hQZau — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026

La conferința de presă, Sabalenka a recunoscut că și-a pierdut cumpătul și a explicat că a simțit nevoia să-și exteriorizeze frustrarea după eșec.

„Este foarte greu să-ți controlezi emoțiile când pierzi o finală de Grand Slam și când încerci să câștigi trofeul pentru al treilea an la rând.

Dacă aș fi ținut totul în mine, nu aș fi putut să spun niciun cuvânt nici pe teren, nici acum. Am vrut să eliberez toată agresivitatea și dezamăgirea” , a explicat Sabalenka.

Sabalenka a avut o reacție asemănătoare și după finala US Open din 2023, pierdută în fața lui Coco Gauff, când și-a descărcat nervii după meci.

Une pensée émue pour la pauvre raquette d'Aryna Sabalenka, battue en finale de l'#USOpen par Coco Gauff 🙏 https://t.co/WJmA2TSUtW — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 10, 2023

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