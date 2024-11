DINAMO- FCSB 0-4. Alexandru Băluță (31 de ani) s-a declaratat mulțumit de evoluția sa și a colegilor săi din primul meci al Grupei B, al Cupei României.

Alexandru Băluță a fost rezervă, însă a intrat în minutul 13 al partidei, în locul lui Darius Olaru, cel care a ieșit accidentat după numai 10 minute.

Fostul jucător al Universității Craiova a deschis scorul în minutul 55 al partidei, după ce a profitat de o eroare a lui Adnan Golubovic.

De asemenea, Alexandru Băluță a dat și o pasă decisivă la golul de 2-0 marcat de Luis Phelipe.

DINAMO - FCSB. Alexandru Băluță: „Eram dator față de mine”

La finalul partidei, Băluță s-a declarat mulțumit de evoluția sa din acest meci, însă a transmis că este dezamăgit pentru faptul că la meciul cu Rapid din campionat, încheiat 0-0, nu a reușit să realizeze mai multe lucuri.

Totodată, acesta a ținut să-i dedice victoria lui Darius Olaru, dar și lui Adrian Șut, cel care și-a pierdut recent tatăl.

„A fost un meci echilibrat în prima repriză. Ei au început bine prima repriză, dar am ratat și noi ceva ocazii. Până la urmă ne-am strâns, am vorbit și am reușit să ne facem meciul ușor. Ne bucurăm din suflet că am câștigat.

Nu era planificat să joc așa de mult. Am intrat așa cum nu îmi doream și îmi pare rău pentru Oli (n.r. Darius Olaru), sper să nu fie ceva grav. Am intrat și mi-am ajutat echipa, asta trebuie să facă fiecare. Nu am apucat să fac doar câteva sprinturi și am intrat în joc.

Bineînțeles, e pentru el victoria aceasta, dar și pentru Adi Șut, care și-a pierdut tatăl. Sunt momente grele în viață și sper ca această victorie să îl ajute ușor să treacă peste.

Eram dator față de mine, îmi pare rău că nu am reușit mai mult la meciul cu Rapid. Mă bucur că mi-am luat revanșa acum. Mi-am cerut scuze și datoria mea este să răspund prin randamentul pe care îl dau. În această seară mi-a ieșit, am luat trei puncte.

Cu cât o să joc mai bine, sunt sigur că cineva se va uita la mine și la randamentul meu. Trebuie să dau tot ce e mai bun și sunt sigur că Dumnezeu are grijă și de mine”, a declarat Alexandru Băluță la Digi Sport.

De asemenea, mijlocașul dreapta al campioanei României a vorbit și despre meciul contra fostei sale echipe, din următoarea etapă a Ligii 1.

„Sunt meciuri speciale, chiar dacă nu mai sunt agreat acolo. Știu ce înseamnă să joci pe acel stadion și sunt sigur că vom face o partidă bună acolo”

Dacă nu joacă bine un meci, îl pui pe banca de rezerve ca să-l ambiționezi, după aceea mănâncă iarba. Acest 4-0 i-l datorăm lui. Gigi Becali, patron FCSB la Prima Sport

Grupa B a Cupei României este formată din FCSB, Universitatea Craiova, Petrolul, Dinamo, Agricola Borcea, Metalul Buzău

Etapa 1:

Agricola Borcea - Petrolul 0-3

Dinamo - FCSB 0-4

31.10, ora 18:30 Metalul Buzău - Universitatea Craiova

Etapa 2:

ACS Petrolul 52 – Universitatea Craiova

Agricola Borcea – FCSB

Metalul Buzău – Dinamo

Etapa 3: