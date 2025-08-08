FCSB - DRITA 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al campioanei, a reacționat după revenirea spectaculoasă din partida de pe Arena Națională.

Drita a condus cu 2-0 în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al Europa League, însă FCSB și-a respectat statutul de favorită, a marcat trei goluri după minutul 64 și a obținut victoria.

FCSB - DRITA 3-2 . Mihai Stoica: „Remontada s-a datorat suporterilor”

Deși fotbaliștii FCSB au fost criticați de fani după eșecurile cu Shkendija și Dinamo, aceștia au rămas alături de echipă într-un moment dificil și au ajutat-o să revină.

Mihai Stoica susține că suporterii rivalelor își părăsesc favoritele când acestea trec prin situații asemănătoare.

„Remontada s-a datorat în primul rând celor din Peluza Nord și tribune. La alții, după 4 înfrângeri și 0-2 pe tabelă, se lăsa cu admonestări, amenințări și plecat acasă. Nu și la noi” , a scris Stoica pe Facebook, alături de un emoji cu o pălărie pe care a scos-o în fața fanilor.

13.825 de spectatori au asistat la meciul dintre FCSB și Drita, pe Arena Națională

Returul din Kosovo se va disputa joi, 14 august, de la ora 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma de streaming Voyo.

Ce urmează pentru FCSB: Aberdeen sau Levadia?

În cazul în care trece de Drita, FCSB știe deja că o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League, echipa din Scoția fiind direct calificată în această fază a competiției.

18,75 milioane de euro valorează lotul lui Aberdeen, potrivit Transfermarkt

Dacă formația din Kosovo va reuși să revină de la 2-3 și să întoarcă soarta „dublei” cu FCSB, campioana României va pica în Conference League și se va duela, cel mai probabil, cu Levadia Tallinn pentru un loc în faza principală.

Echipa din Estonia s-a impus pe terenul lui Differdange (Luxemburg), scor 3-2 , grație golurilor marcate de Musaba ('14, '52) și Ainsalu ('20). Cele două reușite ale lui Hadji ('17, '60) mențin suspansul pentru retur.

