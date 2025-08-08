FCSB - DRITA 3-2. Presa din Kosovo a reacționat după înfrângerea la limită suferită de echipa lui Zekirija Ramadani (47 de ani).

Drita a condus cu 2-0 pe Arena Națională, însă campioana României a reușit să revină și să pună capăt seriei de înfrângeri.

FCSB - DRITA 3-2 . „Kosovo aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte lui Becali”

În ciuda rezultatului, jurnaliștii kosovari consideră că Drita poate întoarce rezultatul în manșa retur a „dublei”, joia viitoare, de la ora 21:00.

„Drita a dat dovadă de mult suflet la București, dar norocul sportiv i-a întors spatele, suferind o înfrângere în ultimul minut (2-3) cu FCSB, în primul meci din turul al treilea al preliminariilor Europa League la fotbal.

O înfrângere la limită pentru campioana din Kosovo, dar care dă echipei putere pentru provocarea returului, peste o săptămână, pe stadionul «Fadil Vokrri» din Priștina.

Kosovo nu are fotbal pentru președintele clubului românesc, Gigi Becali, dar Drita antrenorului Zekirija Ramadani aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte în mijlocul Bucureștiului ”, au notat jurnaliștii de la botasot.info.

Ce urmează pentru FCSB

În cazul în care FCSB va câștiga „dubla” împotriva lui Drita, va întâlni în play-off-ul Europa League pe Aberdeen. Primul duel cu scoțienii s-ar disputa în Marea Britanie, pe 21 august.

Dacă deținătoarea trofeului Superligii nu va trece de campioana statului Kosovo, ea va evolua în play-off-ul Conference League, împotriva câștigătoarei „dublei” dintre Differdange (Luxemburg) și Levadia Tallin (Estonia), 2-3 în tur.

