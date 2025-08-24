Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a comentat posibilul transfer a lui Ianis Hagi (26 de ani), în Turcia.

Ianis Hagi s-a despărțit de Rangers la finalul sezonului trecut, iar vineri au apărut informații în presa din Turcia legate de un posibil transfer la Fatih Karagumruk.

Mircea Lucescu: „Ianis Hagi să nu piardă timpul”

Selecționerul României a dat de înțeles că nu se poate pronunța în legătură cu transferul lui Ianis până acesta nu va fi oficializat.

„Până nu îl văd pe Ianis și să vorbesc cu el, nu îmi dau seama. Eu nu discut de zvonuri. Eu vorbesc de lucruri realizate.

Eu sper să nu piardă timpul. Dacă nu reușește să se transfere, pe urmă sunt 4 luni în care trebuie doar să se antreneze și știu ce înseamnă pentru un jucător să se antreneze singur.

El are nevoie de un grup, de coechipieri, de antrenor, de jocuri, de suporteri, de atmosferă. E ca o boală și începi să suferi atunci când nu faci ceea ce ești pregătit. Aș vrea ca el să nu sufere și să rămână în fotbal, să joace”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit sport.ro.

Mircea Lucescu nu l-a convocat pe Ianis Hagi

Naționala României are programate două partide în luna septembrie.

Un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada (5 septembrie), și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026 (9 septembrie).

Om de bază pentru „tricolori” Ianis Hagi nu mai fost convocat de Mircea Lucescu, iar acesta și-a justificat decizia.

„Este practic imposibil, pentru că nu are echipă. Nu am dreptul să convoc un jucător care nu are echipă. Vom vedea, în condițiile în care va avea o echipă și va juca… Am înțeles că se antrenează, eu vorbesc cu el tot timpul.

E și o posibilitate de a-l aduce doar ca să fie prezent la echipa națională. Vom vedea, doar că în momentul de față nu se pune problema, pentru că nu are echipă. Nici nu știm unde să facem convocarea

Se pare că există șanse să se rezolve situația lui. Există șanse până la final, există o ultimă posibilitate ca el, dacă nu reușește să obțină ceea ce își dorește în această perioadă, în ultimul moment, pentru a nu își pierde pregătirea, să joace 3-4 luni în condiții diverse față de ceea ce își dorea el inițial”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.

