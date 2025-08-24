De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Man a fost surprins de agresivitatea jocului din Țările de Jos Foto: Imago
Stranieri

De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 12:06
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 12:06
  • Dennis Man a debutat la Eindhoven, fiind titular la 4-2 cu Groningen, însă Peter Bosz l-a înlocuit după 45 de minute, când scorul era 1-1. 
  • Antrenorul lui PSV a explicat la conferință singurul aspect care l-a nemulțumit la jocul extremei. 
  • Nici jurnaliștii olandezi nu au fost impresionați de startul lui Man. Ce au apreciat totuși la el. 

Dennis Man (26 de ani) nu s-a adaptat încă la jocul lui PSV. A debutat sâmbătă în tricoul alb-roșu, acasă cu Groningen, antrenorul Peter Bosz l-a titularizat, însă l-a schimbat la pauză.

Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica , anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”
Citește și
Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica, anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”
Citește mai mult
Daniel Bîrligea, out! Mihai Stoica , anunț înainte de meciul cu FC Argeș: „Trebuie să stea în gheață până joi”

Iar cel care l-a înlocuit, bosniacul Esmir Bajraktarevic (20), a înscris de două ori, ajutând echipa să învingă.

Nici jurnaliștii olandezi, nici Bosz nu au fost convinși de startul „tricolorului” la Eindhoven.

„Man i-a făcut pe fani să-l dorească înapoi pe Bakayoko”. Gestul apreciat de batavi

„Dribleurul român nu a impresionat deloc și i-a făcut pe fani să-l dorească înapoi Johan Bakayoko”, a observat De Telegraaf.

Man trebuie să găsească soluții la tacklingurile adversarilor din Eredivisie Foto: Imago Man trebuie să găsească soluții la tacklingurile adversarilor din Eredivisie Foto: Imago
Man trebuie să găsească soluții la tacklingurile adversarilor din Eredivisie Foto: Imago

Bakayoko, aripa dreaptă a lui PSV în sezonul trecut, și-a luat adio de la suporterii olandezi pe stadion, în acest weekend, după transferul la Leipzig.

Man a fost o prezență pozitivă la începutul meciului, apoi a dispărut veninul pe extremă. Algemeen Dagblad, cotidian olandez

Rik Elfrink, reporterul de la Eindhoven Dagblad, a apreciat însă reacția sa la finalul partidei: „Deși nu a avut cel mai bun debut, Man s-a bucurat pentru tânărul său coleg Bajraktarevic”.

Ce l-a nemulțumit pe antrenorul lui PSV la Man

Antrenorul Bosz a sugerat de ce l-a înlocuit pe Dennis la pauză, unica lui schimbare până în minutul 76.

Man e un fotbalist excelent, dar jocul său mi s-a părut puțin cam plat azi. Peter Bosz, antrenor PSV

Aștepta mai mult de la el, voia să-l vadă făcând diferența. Plusul pe care îl voia de la Man a lipsit.

Nu a fost deloc mulțumit de echipă în prima repriză. Știe totuși că modificările din primul „11” au afectat jocul:

Peter Bosz, 61 de ani, are două titluri la rând cu PSV Foto: Imago Peter Bosz, 61 de ani, are două titluri la rând cu PSV Foto: Imago
Peter Bosz, 61 de ani, are două titluri la rând cu PSV Foto: Imago

„A existat dorință, însă ne-au lipsit automatismele. E de înțeles când ai alt fundaș dreapta, alt atacant și altă extremă dreapta.

Nu poți juca 34 de meciuri de top în Eredivisie. Dacă reușești să câștigi convingător o partidă mai slabă, atunci accept”.

Suntem pe drumul corect. Băieții se pregătesc bine, îmi place atitudinea. Noii jucători se acomodează, toți se cunosc din ce în ce mai bine. Cu siguranță, avem calitate la finalizare, am înscris deja 12 goluri. Trebuie să lucrăm doar la consecvență. Peter Bosz, antrenor PSV

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
Stranieri
14:18
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
Citește mai mult
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz
„Am câștigat o «armă» nouă” Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat” + când poate debuta
Stranieri
18:17
„Am câștigat o «armă» nouă” Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat” + când poate debuta
Citește mai mult
„Am câștigat o «armă» nouă” Antrenorul lui PSV a vorbit la superlativ despre Dennis Man: „Ne poate ajuta imediat” + când poate debuta

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
Achiziție spectaculoasă a firmei profesorului român din SUA Ion Stoica, după ce tocmai a fost cotată la peste 100 de miliarde de dolari
olanda PSV Eindhoven eredivisie peter bosz dennis man
Știrile zilei din sport
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Superliga
24.08
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Citește mai mult
Rădoi, o nouă reacție violentă VIDEO+FOTO. Tehnicianul Craiovei, ținut cu greu de staff! Scandal cu suporterii + gest șocant pe bancă
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Superliga
24.08
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Citește mai mult
Haos în apărarea FCSB VIDEO: Gol superb marcat de FC Argeș pe Arena Națională, după mari erori ale campioanei
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Superliga
24.08
Boicot?! Motivul pentru care Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Citește mai mult
Boicot?! Motivul pentru care  Louis Munteanu ar fi refuzat să joace cu Oțelul
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Superliga
24.08
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Citește mai mult
Probleme cu Baiaram Panică mare la Craiova! Atacantul a fost dus la spital imediat după meci: „Mă doare, am simțit cum fuge genunchiul!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:05
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose. Trebuia eliminat?
De ce nu e roșu la Ngezana FOTO. Stoperul campioanei l-a lovit cu gheata în cap pe Tudose.  Trebuia eliminat?
10:37
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
Charalambous a răbufnit Și-a criticat dur jucătorii după eșecul cu FC Argeș: „E prima dată când spun asta: nu am arătat nimic!”
11:31
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
Grealish s-a dezlănțuit la Everton Jucătorul împrumutat de la Manchester City a impresionat la primul meci ca titular
10:17
Cum arată „victima” lui Ngezana FOTO+VIDEO. Mario Tudose, după ce a fost făcut KO de fundașul FCSB: „Foarfecă direct în capul meu! Am avut amețeli”
Cum arată „victima” lui Ngezana FOTO+VIDEO. Mario Tudose, după ce a fost făcut KO de fundașul FCSB: „Foarfecă direct în capul meu! Am avut amețeli”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Top stiri din sport
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Stranieri
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
Citește mai mult
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Campionate
24.08
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Citește mai mult
Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Stranieri
24.08
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
Citește mai mult
Lucescu, mesaj ferm Selecționerul îl avertizează pe Ianis Hagi înainte de transferul în Turcia: „Să nu piardă timpul! E ca o boală”
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Stranieri
24.08
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda
Citește mai mult
De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 54 dinamo bucuresti 13 rapid 21 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
25.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share