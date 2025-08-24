De ce l-a schimbat pe Dennis Man Antrenorul lui PSV a spus motivul înlocuirii „tricolorului” la pauză. „E excelent, dar...” » Concluzia presei din Olanda

Dennis Man a debutat la Eindhoven, fiind titular la 4-2 cu Groningen, însă Peter Bosz l-a înlocuit după 45 de minute, când scorul era 1-1.

Antrenorul lui PSV a explicat la conferință singurul aspect care l-a nemulțumit la jocul extremei.

Nici jurnaliștii olandezi nu au fost impresionați de startul lui Man. Ce au apreciat totuși la el.

Dennis Man (26 de ani) nu s-a adaptat încă la jocul lui PSV. A debutat sâmbătă în tricoul alb-roșu, acasă cu Groningen, antrenorul Peter Bosz l-a titularizat, însă l-a schimbat la pauză.

Iar cel care l-a înlocuit, bosniacul Esmir Bajraktarevic (20), a înscris de două ori, ajutând echipa să învingă.

Nici jurnaliștii olandezi, nici Bosz nu au fost convinși de startul „tricolorului” la Eindhoven.

„Man i-a făcut pe fani să-l dorească înapoi pe Bakayoko”. Gestul apreciat de batavi

„Dribleurul român nu a impresionat deloc și i-a făcut pe fani să-l dorească înapoi Johan Bakayoko”, a observat De Telegraaf.

Bakayoko, aripa dreaptă a lui PSV în sezonul trecut, și-a luat adio de la suporterii olandezi pe stadion, în acest weekend, după transferul la Leipzig.

Man a fost o prezență pozitivă la începutul meciului, apoi a dispărut veninul pe extremă. Algemeen Dagblad, cotidian olandez

Rik Elfrink, reporterul de la Eindhoven Dagblad, a apreciat însă reacția sa la finalul partidei: „Deși nu a avut cel mai bun debut, Man s-a bucurat pentru tânărul său coleg Bajraktarevic”.

Ce l-a nemulțumit pe antrenorul lui PSV la Man

Antrenorul Bosz a sugerat de ce l-a înlocuit pe Dennis la pauză, unica lui schimbare până în minutul 76.

Man e un fotbalist excelent, dar jocul său mi s-a părut puțin cam plat azi. Peter Bosz, antrenor PSV

Aștepta mai mult de la el, voia să-l vadă făcând diferența. Plusul pe care îl voia de la Man a lipsit.

Nu a fost deloc mulțumit de echipă în prima repriză. Știe totuși că modificările din primul „11” au afectat jocul:

„A existat dorință, însă ne-au lipsit automatismele. E de înțeles când ai alt fundaș dreapta, alt atacant și altă extremă dreapta.

Nu poți juca 34 de meciuri de top în Eredivisie. Dacă reușești să câștigi convingător o partidă mai slabă, atunci accept”.

Suntem pe drumul corect. Băieții se pregătesc bine, îmi place atitudinea. Noii jucători se acomodează, toți se cunosc din ce în ce mai bine. Cu siguranță, avem calitate la finalizare, am înscris deja 12 goluri. Trebuie să lucrăm doar la consecvență. Peter Bosz, antrenor PSV

