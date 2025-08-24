Închisoare pentru rasism Semenyo cere pedepse mai dure, după ce a fost victima  abuzurilor rasiste în meciul cu Liverpool: „E inacceptabil!”

Antoine Semenyo (25 de ani), atacantul celor de la Bournemouth, cere pedepse mai dure pentru abuzurile rasiste la adresa jucătorilor.

Semenyo a fost victima atacurilor rasiste la Liverpool - Bournemouth 4-2, prima partidă a sezonului din Premier League. Spectatorul a fost expulzat din stadion. Ulterior, fanul a fost arestat și eliberat pe cauțiune.

Totodată, bărbatului i s-a interzis accesul pe stadioanele din Marea Britanie.

Antoine Semenyo: „Pedeapsa trebuie să fie maximă”

Într-un interviu acordat pentru presa din Anglia, fotbalistul ghanez al celor de la Bournemouth a declarat că sancțiunile pentru abuzurile rasiste să fie mult mai dure.

„Este inacceptabil, nu ar trebui să se întâmple în zilele noastre. Pedeapsa trebuie să fie maximă. Ar putea fi închisoare, ar putea fi interzis pe stadioane pe viață, ar putea fi orice de genul acesta, dar simt că trebuie să fie altceva.

Vorbesc în numele tuturor jucătorilor: dacă se întâmplă, asigurați-vă că pedeapsa maximă este ceva ce se întâmplă.

Acele campanii antirasism au funcționat o vreme, dar pe termen lung nu au funcționat cu adevărat”, a declarat Semenyo, potrivit The Sun.

Întrebat dacă simte că nivelul de atenție acordat incidentului de săptămâna trecută va fi un factor de descurajare în viitor, Semenyo a adăugat:

„Aș vrea să cred că da. Sper să se întâmple, dar dacă nu se întâmplă, atunci arată doar că ceea ce facem noi, ceea ce face Premier League, nu este suficient și că mai sunt multe de făcut”.

