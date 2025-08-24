Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea , după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”
Sorana Cîrstea/ Foto: IMAGO
Mesaj pentru români VIDEO. Sorana Cîrstea, după titlul câștigat la Cleveland: „Suntem o țară mică din Europa de Est, dar...”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.08.2025, ora 11:15
alt-text Actualizat: 24.08.2025, ora 11:18

Sorana Cîrstea arată că vârsta nu are limite. Ajunsă la 35 de ani, sportiva din Târgoviște și-a încununat traseul excelent de la Cleveland, început încă din calificări, cu titlul de campioană.

Sorana Cîrstea: „Am venit aici să joc niște meciuri fără să am vreo așteptare”

La ceremonia de premiere, sportiva din România a ținut să-și felicite adversara.

„În primul rând, vreau să o felicit pe Ann. O săptămână grozavă, un efort considerabil și ai demonstrat că ai un potențial mare. Sper să ai mult succes la US Open!” a afirmat Sorana, citată de gsp.ro.

Sorana Cîrstea: „Suntem o țară mică din Europa de Est”

Cîrstea a ținut să mulțumească și publicului, în special fanilor români care au susținut-o în SUA.

„Vreau să mulțumesc publicului. Nu mă interesează dacă m-ați susținut sau nu, ați fost minunați!.

Apoi, despre fanii români... Suntem o țară mică din Europa de Est, dar oriunde merg în lume am fani cu mine, cu steagul la ei, și sunt recunoscătoare pentru susținerea lor.

Trofeul acesta e și pentru voi. Nu credeam că sunt atâția români în Cleveland, dar vă mulțumesc!”, a concluzionat Sorana, potrivit sursei citate.

268 de puncte
a câștigat Sorana Cîrstea. Va primi și un cec de 36.300 de dolari

Începând de luni, Sorana va reveni în top 100 și este acum pe poziția 71 în clasamentul live neoficial WTA, chiar sub Gabriela Ruse. Poziția oficială va fi confirmată pe 25 august.

Sorana Cîrstea, formă de zile mari înainte de US Open

Sportiva din România traversează o perioadă de grație, chiar înainte de US Open. În primul tur al competiției de la New York, Sorana o va înfrunta pe Solana Sierra (21 de ani, #75 WTA). Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două.

În cazul în care se va califica, Sorana va evolua în runda secundă cu Venus Williams sau Karolina Muchova.

