Untold a debutat joi seară pe Cluj Arena, stadionul pe care evoluează U Cluj.

Festivalul, care are loc între 7 și 10 august, a ajuns la ediția cu numărul 10, iar stadionul a fost transformat complet.

Printre artiștii care au animat atmosfera pe scena principală s-au numărat Minelli, Sam Garrett, Rag’n’Bone Man, Tujamo, Don Diablo și Tiesto.

Cum arată Cluj Arena după prima zi a festivalului Untold

Scena principală UNTOLD X reprezintă unul dintre cele mai ambițioase decoruri realizate vreodată pentru un festival din România.

Conform stirileprotv.ro, aceasta se întinde pe o lățime de peste 100 de metri, ajungând până în zona tribunelor stadionului.

A fost fixată cu peste 300 de tone de balast pentru stabilitate, iar în mijloc are un decor de 25 de tone montat cu o macara specială.

Vineri, pe scena principală vor urca artiști precum Bad & Boujee, Altar, Delia, Post Malone, Armin Van Buuren și DJ Bliss, dar și un „Surprise Act” al cărui artist rămâne încă un secret. Programul începe de la ora 18:00.

U Cluj este nevoită să joace la Sibiu

Din cauza desfășurării festivalului, Universitatea Cluj evoluează pe teren propriu pe stadionul „Municipal” din Sibiu. La fel se va întâmpla și sâmbătă cu Petrolul Ploiești.

Clubul va reveni pe Cluj Arena abia pe 23 august, când va juca împotriva celor de la Dinamo.

Clasamentul în Superliga:

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 4 10 2 U Craiova 4 10 3 Farul 4 10 4 UTA 4 8 5 Argeș 4 6 6 FC Botoșani 4 5 7 U Cluj 4 5 8 Dinamo 4 5 9 Oțelul 4 5 10 Petrolul 4 4 11 Unirea Slobozia 4 4 12 FCSB 4 4 13 CFR Cluj 4 4 14 Hermannstadt 4 3 15 Metaloglobus 4 1 16 Csikszereda 4 1

