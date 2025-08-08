Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj +12 foto
Cluj Arena. Foto: Facebook, @Untold
Diverse

Cluj Arena, transformată FOTO. Imagini de la prima zi a festivalului Untold » Cum arată acum stadionul lui U Cluj

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.08.2025, ora 13:38
alt-text Actualizat: 08.08.2025, ora 13:39
  • Untold a debutat joi seară pe Cluj Arena, stadionul pe care evoluează U Cluj.
  • Festivalul, care are loc între 7 și 10 august, a ajuns la ediția cu numărul 10, iar stadionul a fost transformat complet.

Printre artiștii care au animat atmosfera pe scena principală s-au numărat Minelli, Sam Garrett, Rag’n’Bone Man, Tujamo, Don Diablo și Tiesto.

MM Stoica, mesaj după victorie Ce a postat după remontada cu Drita: „La noi nu se lasă cu admonestări și amenințări”
Citește și
MM Stoica, mesaj după victorie Ce a postat după remontada cu Drita: „La noi nu se lasă cu admonestări și amenințări”
Citește mai mult
MM Stoica, mesaj după victorie Ce a postat după remontada cu Drita: „La noi nu se lasă cu admonestări și amenințări”

Cum arată Cluj Arena după prima zi a festivalului Untold

Scena principală UNTOLD X reprezintă unul dintre cele mai ambițioase decoruri realizate vreodată pentru un festival din România.

Conform stirileprotv.ro, aceasta se întinde pe o lățime de peste 100 de metri, ajungând până în zona tribunelor stadionului.

A fost fixată cu peste 300 de tone de balast pentru stabilitate, iar în mijloc are un decor de 25 de tone montat cu o macara specială.

Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD
Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD

Galerie foto (12 imagini)

Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD Cum arată Cluj Arena. Foto: Facebook, @UNTOLD
+12 Foto
labels.photo-gallery

Vineri, pe scena principală vor urca artiști precum Bad & Boujee, Altar, Delia, Post Malone, Armin Van Buuren și DJ Bliss, dar și un „Surprise Act” al cărui artist rămâne încă un secret. Programul începe de la ora 18:00.

U Cluj este nevoită să joace la Sibiu

Din cauza desfășurării festivalului, Universitatea Cluj evoluează pe teren propriu pe stadionul „Municipal” din Sibiu. La fel se va întâmpla și sâmbătă cu Petrolul Ploiești.

Clubul va reveni pe Cluj Arena abia pe 23 august, când va juca împotriva celor de la Dinamo.

Clasamentul în Superliga:

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid 410
2U Craiova410
3Farul 410
4UTA 48
5Argeș46
6FC Botoșani45
7U Cluj45
8Dinamo 45
9Oțelul 45
10Petrolul 44
11Unirea Slobozia44
12FCSB44
13CFR Cluj44
14Hermannstadt43
15Metaloglobus 41
16Csikszereda41

Citește și

PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”
Europa League
12:25
PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”
Citește mai mult
PAOK, start cu stângul Răzvan Lucescu, după egalul din Europa League: „Am făcut greșeli, e normal. E primul meci după 88 de zile”
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Fotbal feminin
17:20
„Leoaicele” vor fi decorate Anunțul făcut de premierul Keir Starmer, după ce Anglia a câștigat WEURO 2025
Citește mai mult
„Leoaicele” vor fi decorate  Anunțul făcut de premierul Keir Starmer , după ce Anglia a câștigat WEURO 2025

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”
Universitatea Cluj u cluj cluj arena untold festival
Știrile zilei din sport
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Europa League
01:15
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Citește mai mult
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Superliga
08.08
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
Citește mai mult
Victorie chinuită pentru Dinamo Trupa lui Zeljko Kopic obține cele 3 puncte cu Metaloglobus, dar face un joc slab
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Superliga
00:02
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo: „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Citește mai mult
„Să arăți așa după ce bați FCSB...” Basarab Panduru critică dur jocul prestat de Dinamo : „În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren”
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Europa League
08.08
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Citește mai mult
Pericol pentru FCSB Un jucător esențial pentru campioană ar putea rata returul cu Drita din Europa League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:19
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
FCSB, fabrică de bani Deși parcursul european de până acum e dezamăgitor, campioana raportează venituri mari. De unde vin banii
11:34
Chivu vrea mai mult Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
Chivu vrea mai mult  Antrenorul lui Inter, după remontada din amicalul cu AS Monaco: „Ne-a lipsit claritatea, nu suntem la capacitate maximă”
12:06
A lăsat-o Pogacar mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
A lăsat-o Pogacar  mai moale? Un ciclist australian susține că știe de ce slovenul n-a forțat în anumite etape din Turul Franței: „Am avut informații”
11:52
Impresionați de Șucu Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Impresionați de Șucu  Cum este văzut în Italia acționarul de la Rapid: „E extraordinar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Top stiri din sport
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Stranieri
08.08
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Citește mai mult
Dennis Man a bătut palma cu PSV! GOLAZO.ro a aflat detalii din contractul românului. Ce salariu va încasa în Olanda și pe câți ani va semna
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Conference League
08.08
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
Citește mai mult
Sancționat dintr-un motiv bizar Mirel Rădoi a fost pedepsit de UEFA! Ce ar fi făcut antrenorul în meciul cu FK Sarajevo
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Campionate
08.08
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
Citește mai mult
„Un premiu fictiv” VIDEO. Reacția neașteptată a lui Cristiano Ronaldo  atunci când a fost întrebat despre Balonul de Aur
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Superliga
08.08
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

Echipe/Competiții

fcsb 126 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 59 rapid 21 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 4 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share