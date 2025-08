DINAMO - FCSB 4-3. Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a vorbit despre victoria din derby-ul cu fosta sa echipă.

Alexandru Musi a înscris pentru Dinamo golul de 1-1 în Derby de România și a obținut penalty-ul din care „câinii” au făcut 3-2.

DINAMO - FCSB 4-3 . Alexandru Musi, după meci: „Mă bucur că azi am fost noi mai buni”

„Mă bucur că am reușit să obținem prima victorie în acest sezon, avem un grup foarte unit, un antrenor foarte bun. Noi am intrat pe teren și am dat totul pentru victorie.

Aveam nevoie de o victorie, am ambiție la fiecare meci și mereu când am intrat pe teren eu zic că mi-am făcut treaba. Sper să o ținem tot așa.

Mă bucur că ne-a ieșit în seara asta, este meritul întregii echipe. Te simți fotbalist când îți strigă oamenii numele, sper să le răsplătesc încrederea.

A fost un derby greu, am jucat cu campioana, sunt jucători de calitate la ei, dar mă bucur că azi am fost noi mai buni. Eu cred că și meciurile trecute am arătat bine, dar am avut ghinion.

N-am apucat să vorbesc cu foștii colegi, doar le-am urat multă baftă și multă sănătate, pentru că asta contează cel mai mult”, a declarat Alexandru Musi.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în derby-ul cu FCSB

