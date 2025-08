„Am arătat caracter” Cătălin Cîrjan, fericit pentru victoria în derby: „A fost validarea muncii noastre”

Dinamo – FCSB 4-3. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a vorbit despre importanța succesului în derby pentru echipa sa.

„Câinii” au câștigat pe Arena Națională, după un meci electrizant, cu răsturnări de scor și 4 penalty-uri acordate de Horațiu Feșnic.

Cîrjan e fericit după primul derby câștigat de Dinamo în fața marii rivale, după 4 ani, dar îndeamnă la echilibru.

Cătălin Cîrjan, după victoria din derby: „E doar un pas, dar am arătat caracter”

„A fost o atmosferă incredibilă. Așteptam de foarte mult timp această victorie, mai ales după sezonul trecut, în care nu am reușit să-i învingem. A venit această seară minunată. Nu am cuvinte. Este ceva foarte frumos, dar vorbeam și în vestiar, știm că e doar un pas. Trebuie să continuăm așa!

A fost un derby spectaculos. Cred eu că am intrat foarte bine în meci. Am dominat. După, a venit acel penalty, din păcate, dar am arătat caracter, am arătat că putem să revenim. Și cred eu că suntem o echipă foarte bună și trebuie să continuăm așa.

N-am început campionatul ăsta cum trebuia, dar cred eu că după seara asta trebuie să o luăm de la zero, să zic așa. Am câștigat acest meci și acum trebuie să legăm victoriile

Avem nevoie de această victorie, pentru că și anul trecut, cred eu că în multe momente ne-am bătut de la egal la egal cu ei, chiar dacă n-aveam reușit să-i învingem, dar aveam nevoie de această victorie, de această validare, să spun așa.

Cred că a fost vorba și de dorință. În seara asta am intrat pe teren foarte hotărâți, voiam să întoarcem lucrurile, pentru că nu am început bine campionatul și cred că asta a contat în seara asta, că am avut foarte multă dorință”.

Obiectivul, accederea în play-off : „Clar asta ne dorim, dar nu trebuie să spunem cuvinte mari”

Cîrjan își dorește ca Dinamo să se califice în play-off, dar îndeamnă la cumpătare:

„Clar că asta ne dorim, acum nu trebuie să spunem cuvinte mari, pentru că după primele trei meciuri, toată lumea era dezamăgită.

Acum e o victorie foarte importantă pentru noi și cum am spus, trebuie să luăm meci cu meci și să legăm victoriile”, a spus dinamovistul la Prima Sport.

Asta e meseria mea, asta e viața mea, îmi place foarte mult să joc fotbal și să dau totul pentru fotbal. În seara asta mă bucur puțin cu băieții și de mâine o luăm de la capăt. Cătălin Cîrjan

