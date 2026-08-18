Ofertă pentru Musi Agentul fotbalistului confirmă interesul unui „club important”. Câți bani cere Dinamo

Dinamo a primit o ofertă din MLS pentru Alexandru Musi (22 de ani), anunță impresarul fotbalistului.

Pentru ce sumă ar fi dispusă echipa alb-roșie să renunțe la unul dintre ce mai importanți jucători ai săi, în rândurile de mai jos.

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Musi a ajuns la Dinamo în vara anului 2025, fiind adus de la FCSB în schimbul lui Dennis Politic. „Câinii” s-au ales și cu un milion de euro.

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Musi s-a impus rapid în primul „11” al lui Dinamo. A fost unul dintre preferații lui Zeljko Kopic, iar Nuno Campos l-a titularizat în toate meciurile din acest sezon.

Acum, pe adresa clubului bucureștean ar fi venit o ofertă din SUA, susține impresarul fotbalistului, fără a preciza numele echipei care-l dorește pe Musi. Fanatik.ro notează că e vorba de New York City, club dispus să achite 1,8 milioane de euro.

„Da, există un interes concret pentru Musi de la un club important din MLS care este familiar cu jucătorii români. Dinamo cere o sumă importantă, circa 3 milioane de euro, și e de înțeles.

Trebuie să apreciem munca depusă de conducerea celor de la Dinamo, să reconstruiești o echipă în așa manieră într-o vară, este fantastic. Este normal să-și dorească acum ca Musi să rămână pentru a se bate la trofee, e un jucător important.

Dar conducerea celor de la Dinamo trebuie de asemenea să înțeleagă că pretențiile importante la o sumă de transfer trebuie să se reflecte în statutul jucătorului în echipă.

Pe teren, Musi e deja important și a demonstrat-o. Vom vedea ce va fi în următoarea perioadă”, a declarat Cristian Cernodolea, potrivit fanatik.ro.

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Impresarul lui Alexandru Musi: „Nu cred că există flexibilitate din partea lui Dinamo”

Ulterior, Cernodolea a explicat că Dinamo nu ar fi dispusă să renunțe prea ușor la jucătorul său, prin care îndeplinește și regula U21 din Liga 1.

„Pot să vă confirm că discuțiile sunt adevărate, sunt concrete. Nu le-aș numi avansate, dar ele există. Mai sunt aproximativ două săptămâni de perioadă de transferuri în MLS, timp în care el ar putea încă să se transfere.

Nu aș putea spune că discuțiile sunt avansate, sunt niște discuții de principiu, de interes și nu pot să estimez dacă un transfer se va materializa sau nu.

Nu au mai existat oferte, adică eu nu am cunoștință, clubul ar putea să vă confirme acest aspect. Dar din partea noastră, oferte concrete, scrise, pentru acest jucător nu au mai existat pe adresa agenției noastre.

Poziția celor de la Dinamo este foarte clară: vor să se bată la trofee, au reușit să construiască o echipă puternică într-un timp foarte scurt.

Alex este un jucător care a reușit să se adapteze schimbării de antrenor și a sistemului de joc și este un jucător foarte important pentru ei. Nu cred că există flexibilitate din partea lor tocmai din aceste motive”, spune impresarul lui Musi, potrivit as.ro.

Este jucătorul lor U21, care este poate cel mai bun „under” din campionat în momentul de față, cu cel mai bun aport la vreuna din echipele din SuperLigă, și e normal ca ei să nu aibă foarte mare flexibilitate când vine vorba de un transfer pe o sumă mai mică. Cristian Cernodolea, impresarul lui Alexandru Musi

Agentul lui Musi: „Pentru suma corectă, orice jucător e de vânzare”

Cernodolea spune că, deși nu intenționează să-l vândă pe Musi, Dinamo este dispusă să asculte eventuale propuneri, mai ales dacă suma este considerată „corectă”.

„Dinamo nu a dat un răspuns. Eu știam poziția celor de la Dinamo încă de acum o vreme cu privire la profilul lui. Evident, nu este un jucător care este de vânzare.

În fotbal, pentru suma corectă, orice jucător e de vânzare, de la orice club, din perspectiva mea. Și atunci, Dinamo nu a căutat activ să vândă acest jucător. A venit această discuție, acest interes, și Dinamo a fost gata să asculte, dar asta nu înseamnă că vor să-l vândă.

În al doilea rând, Alex nu prea e la curent cu aceste discuții, pentru că el se focusează pe următorul meci cu U Cluj. A avut acest meci cu Rapid în care a ieșit un pic accidentat, dar este bine. Gândul lui este la Dinamo și la ce are de făcut pe teren acum, pentru Dinamo”.

Ce vrea Musi: „Are o familie, dar nu e disperat să plece”

Agentul a explicat și care ar fi poziția lui Musi:

„Răspunsul categoric este nu (n.r. - nu vrea să plece de la Dinamo). Suntem pregătiți, și noi, și el, mai ales el, să rămână la Dinamo, să încerce să câștige un trofeu anul acesta și absolut deloc nu este disperat să plece.

Evident, dacă vine o ofertă care este mulțumitoare din punct de vedere financiar pentru clubul Dinamo și, de asemenea, pentru el va fi o ofertă importantă financiar...

Este un jucător care are o maturitate la nivel familial, are o familie și trebuie să se gândească la viitorul lui, dar nu este disperat să plece. Mintea lui e la Dinamo”.

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