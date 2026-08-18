Unde se va juca Derby de România? Mihai Stoica propune o alternativă pentru Dinamo - FCSB: „Este teren excepțional” +12 foto
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

Unde se va juca Derby de România? Mihai Stoica propune o alternativă pentru Dinamo - FCSB: „Este teren excepțional”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 16:23
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 16:23
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a indicat o nouă variantă de stadion pentru derby-ul cu Dinamo, după ce opțiunea Cluj Arena a stârnit nemulțumirea fanilor alb-roșii.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Partida este programată pe 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1, iar în urmă cu doar câteva zile cele două cluburi și LPF ajunseseră la un acord pentru disputarea meciului la Cluj.

Luptă împotriva discriminării LPF și Partida Romilor au făcut front comun după „amplificarea fenomenelor rasiste și antițigăniste”
Citește și
Luptă împotriva discriminării LPF și Partida Romilor au făcut front comun după „amplificarea fenomenelor rasiste și antițigăniste”
Citește mai mult
Luptă împotriva discriminării LPF și Partida Romilor au făcut front comun după „amplificarea fenomenelor rasiste și antițigăniste”

Mihai Stoica vine cu o nouă variantă după problemele cu Cluj Arena: „Este aproape de București”

Situația s-a schimbat însă după reacția suporterilor dinamoviști, nemulțumiți de ideea ca derby-ul să fie mutat la Cluj, conform surselor GOLAZO.ro.

Oficialul FCSB a aflat despre posibilitatea schimbării stadionului și a subliniat că formația roș-albastră este dispusă să evolueze oriunde există o suprafață bună de joc.

„Nu ştiu dacă o să jucăm la Cluj. Noi am acceptat, dar să vedem dacă vom merge la Cluj. Noi vrem să jucăm oriunde este un teren bun. La LPF există nişte solicitări.

Noi am zis aşa: jucăm oriunde este un teren bun. Dar noi putem să fim siliţi să jucăm oriunde. S-a interesat cineva dacă se poate anula. Nu știu! Noi, până atunci avem meciuri”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

În cazul în care varianta Cluj Arena cade definitiv, Stoica a indicat o alternativă: stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Noi jucăm oriunde. La Târgovişte este teren excepţional şi este foarte aproape de Bucureşti Mihai Stoica, președinte Consiliului de Administrație al FCSB

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, arena pe care evoluează Chindia, are o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri.

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan
Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan

Galerie foto (12 imagini)

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, pe 8 august 2026. Foto: Facebook/Cristian Daniel Stan
+12 Foto
labels.photo-gallery

De ce fusese ales Clujul

Dinamo a ajuns la varianta Cluj Arena după ce Arena Națională a devenit indisponibilă, iar starea gazonului de pe „Arcul de Triumf” și de pe stadionul din Ghencea a ridicat semne de întrebare.

Oficialul „câinilor” spera să poată coordona eliminarea de pe stadion a infrastructurii de la festivalul Saga cu începerea decopertării terenului și montarea noului gazon.

Acest lucru nu este însă posibil în timp util, iar Dinamo a ales o altă variantă, acceptată și de rivala FCSB: mutarea derby-ului la Cluj, soluție care nu a fost însă pe placul suporterilor dinamoviști.

Ce stadioane au găzduit Derby de România

  • Stadionul Naţional - 23 August - 64
  • Dinamo - 40
  • Național Arena - 34
  • Ghencea - 34
  • Republicii - 14
  • Arcul de Triumf - 2
  • Cotroceni - 2
  • Municipal, Brașov - 1
  • Tineretului, Brașov - 1
  • Venus - 1

Citește și

Popovici, confruntarea secolului Francezii își imaginează cea mai tare cursă de înot a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Cine ar fi rivalul
Înot
15:14
Popovici, confruntarea secolului Francezii își imaginează cea mai tare cursă de înot a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Cine ar fi rivalul
Citește mai mult
Popovici, confruntarea secolului Francezii își imaginează cea mai tare cursă de înot a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Cine ar fi rivalul
Serena și Venus, împreună după 4 ani Cum s-a terminat meciul surorilor Williams + De ce  nu s-a jucat pe terenul central de la Cincinnati
Tenis
14:50
Serena și Venus, împreună după 4 ani Cum s-a terminat meciul surorilor Williams + De ce nu s-a jucat pe terenul central de la Cincinnati
Citește mai mult
Serena și Venus, împreună după 4 ani Cum s-a terminat meciul surorilor Williams + De ce  nu s-a jucat pe terenul central de la Cincinnati

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
dinamo bucuresti stadion Mihai Stoica targoviste cluj arena fcsb
Știrile zilei din sport
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Superliga
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Citește mai mult
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Tenis
14:22
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește mai mult
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Stranieri
13:18
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Citește mai mult
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Liga Campionilor
12:13
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Citește mai mult
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:45
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
16:01
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
15:21
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Tenis
13:08
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Citește mai mult
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Auto
12:37
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Citește mai mult
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Conference League
11:35
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
B365
04:46
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
Citește mai mult
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 33 rapid 41 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share