Unde se va juca Derby de România? Mihai Stoica propune o alternativă pentru Dinamo - FCSB: „Este teren excepțional”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a indicat o nouă variantă de stadion pentru derby-ul cu Dinamo, după ce opțiunea Cluj Arena a stârnit nemulțumirea fanilor alb-roșii.

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Partida este programată pe 5 septembrie, în etapa #8 din Liga 1, iar în urmă cu doar câteva zile cele două cluburi și LPF ajunseseră la un acord pentru disputarea meciului la Cluj.

Mihai Stoica vine cu o nouă variantă după problemele cu Cluj Arena: „Este aproape de București”

Situația s-a schimbat însă după reacția suporterilor dinamoviști, nemulțumiți de ideea ca derby-ul să fie mutat la Cluj, conform surselor GOLAZO.ro.

Oficialul FCSB a aflat despre posibilitatea schimbării stadionului și a subliniat că formația roș-albastră este dispusă să evolueze oriunde există o suprafață bună de joc.

„Nu ştiu dacă o să jucăm la Cluj. Noi am acceptat, dar să vedem dacă vom merge la Cluj. Noi vrem să jucăm oriunde este un teren bun. La LPF există nişte solicitări.

Noi am zis aşa: jucăm oriunde este un teren bun. Dar noi putem să fim siliţi să jucăm oriunde. S-a interesat cineva dacă se poate anula. Nu știu! Noi, până atunci avem meciuri”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

În cazul în care varianta Cluj Arena cade definitiv, Stoica a indicat o alternativă: stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște.

Noi jucăm oriunde. La Târgovişte este teren excepţional şi este foarte aproape de Bucureşti Mihai Stoica, președinte Consiliului de Administrație al FCSB

Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, arena pe care evoluează Chindia, are o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri.

De ce fusese ales Clujul

Dinamo a ajuns la varianta Cluj Arena după ce Arena Națională a devenit indisponibilă, iar starea gazonului de pe „Arcul de Triumf” și de pe stadionul din Ghencea a ridicat semne de întrebare.

Oficialul „câinilor” spera să poată coordona eliminarea de pe stadion a infrastructurii de la festivalul Saga cu începerea decopertării terenului și montarea noului gazon.

Acest lucru nu este însă posibil în timp util, iar Dinamo a ales o altă variantă, acceptată și de rivala FCSB: mutarea derby-ului la Cluj, soluție care nu a fost însă pe placul suporterilor dinamoviști.

Ce stadioane au găzduit Derby de România

Stadionul Naţional - 23 August - 64

Dinamo - 40

Național Arena - 34

Ghencea - 34

Republicii - 14

Arcul de Triumf - 2

Cotroceni - 2

Municipal, Brașov - 1

Tineretului, Brașov - 1

Venus - 1

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