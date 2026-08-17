Cât va lipsi Musi  Care e situația jucătorului de la Dinamo, după ce s-a accidentat în derby-ul cu Rapid
Foto: Sport Pictures
Superliga

Cât va lipsi Musi Care e situația jucătorului de la Dinamo, după ce s-a accidentat în derby-ul cu Rapid

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 21:31
  • Alexandru Musi (22 de ani), jucătorul lui Dinamo, a efectuat mai multe investigații după ce s-a accidentat în derby-ul cu Rapid, scor 1-0, de sâmbătă.
  • Care e situația fotbalistul și când ar putea reveni pe teren, mai jos în articol.
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În minutul 52 al partidei din Giulești, Alexandru Musi nu a mai putut continua după un duel cu Grameni. Acesta a părăsit terenul șchiopătând și a stârnit îngrijorare în tabăra dinamovistă.

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Cât de gravă e accidentarea lui Alexandru Musi

Imediat după meciul din etapa #5, președintele dinamovist Andrei Nicolescu a precizat că Musi avea probleme la gleznă, iar mai multe detalii vor fi oferite luni.

În urma investigațiilor efectuate de jucătorul venit de la FCSB, s-a descoperit că Alexandru Musi a suferit doar o contuzie, conform fanatik.ro.

Acesta va reveni la antrenamentele lui Dinamo marți și va fi apt pentru meciul cu U Cluj de sâmbătă, din etapa #6 din Liga 1.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Alexandru Musi, conform Transfermarkt

Sosit în vara anului trecut la Dinamo, Musi a bifat 44 de apariții în tricoul „câinilor”, în care a marcat 10 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Andrei Nicolescu, despre accidentarea lui Musi: „Se pare că e afectată și glezna”

La o zi după meciul cu Rapid, Nicolescu a vorbit despre accidentarea suferită de Musi:

Vedem mâine. Nu e doar o lovitură oarbă, se pare că e afectată și glezna. Vom vedea. Cred că totuși momentul s-a inflamat artificial.

Meciul nu e oprit la un minut sau în prima parte a acestui incident, e oprit la vreo două minute, ceea ce înseamnă că arbitrul a așteptat destul de mult ca să vadă dacă jucătorul poate să își reia locul în teren sau nu.

Nu știu, cred că așa e vulcanul din Giulești, uneori generează reacții nebănuite”, a spus Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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